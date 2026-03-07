La OPS impulsa acuerdos para fabricar más vacunas localmente

Tras un encuentro concretado por la conducción del Ministerio de Salud de Nación con responsables de laboratorios, las cámaras que los agrupan y las máximas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se firmó un acuerdo prometedor.

Su objetivo: impulsar estrategias de transferencia tecnológica para poder incrementar la capacidad productiva de productos farmacéuticos fabricados por parte de la industria médica local y potenciar así la exportación regional de vacunas y productos financiados por los Fondos Rotatorios Regionales que maneja la OPS.

Esa transferencia tecnológica servirá para incrementar las capacidades productivas y para promover la distribución regional (de vacunas, medicamentos e insumos).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estos fondos los administra la OPS, y es una forma de hacer compras de vacunas “al por mayor”, que se creó durante la pandemia de covid y que probó ser una herramienta útil, ya que permite ordenar las necesidades de todos y conseguir más cantidad de inoculantes a menor precio.

Con esta novedad, desde el Ministerio de Salud aseguran qe “es posible proyectar futuras exportaciones de vacunas fabricadas por laboratorios en Argentina por hasta US$ 240 millones anuales, durante los próximos diez años”.

También se firmó un esquema pionero que facilita que las 24 provincias cuenten con acuerdos habilitantes para acceder al Fondo Estratégico de la OPS. Así, los ministerios de Salud de los diferentes distritos podrán participar y recibir las vacunas que requieran usar, sin necesidad de que sea el gobierno nacional el que medie.

Argentina es el primer país de la región con este mecanismo disponible para las provincias

En esta línea “primereó” la firma CSL Seqirus, que anunció la firma de un acuerdo pionero a largo plazo con el Fondo Rotatorio Regional de la OPS para fortalecer la protección contra la influenza en América Latina.

La compañía, uno de los principales fabricantes mundiales de vacunas antigripales, suministrará su portfolio de vacunas contra la influenza estacional y pandémica. Para ello, trabajará juntamente con Sinergium Biotech, su socio de producción local, para realizar el llenado y distribución de vacunas en la región de las Américas.

Ahora CSL Seqirus y Sinergium Biotech invertirán 10 millones de dólares para posibilitar la transferencia de tecnología.