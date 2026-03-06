¿Cuál es el día con peor calidad de aire en la Ciudad de Buenos Aires?

Claramente, la contaminación ambiental es uno de los grandes problemas urbanos. Y entre los que más aportan al agravamiento de esta situación está lo que sale por el caño de escape de autos, camiones y colectivos que aporta gases y partículas contaminantes.

Ahora un estudio que realizan profesionales de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) aportó detalles que pueden servir para mejorar las políticas de prevención.

La contaminación del aire ya es el segundo factor mundial de riesgo de muerte

En concreto, analizaron datos recogidos en tres centros de monitoreo de partículas contaminantes de la ciudad y también cruzaron esos datos con los números de tránsito en base a los vehículos moviéndose por la ciudad, en base a números recopilados por los ingresos a través de las autopistas. Para eso contabilizaron la cantidad de vehículos que ingresan hora por hora a la ciudad a través de los radares que registran el tránsito en las autopistas 9 de Julio Sur, la Dellepiane y la Avenida Lugones. “En CABA hay más de un millón de autos. Y, además, cada día entra y sale un millón más desde los municipios vecinos”, resumió Carolina Puccetti, licenciada en ciencias ambientales y docente de Climatología en la FAUBA.

Por otra parte, se estima que dentro de los límites de la CABA la “flota vehicular” está compuesta por aproximadamente un millón de automóviles particulares, 200 mil camiones de distintos portes y 15 mil colectivos. Esto representa cerca del 10% del total de automóviles del país.

Patrones de viajes cotidianos

Con todo esto confirmaron la presencia de algunos patrones lógicos, pero sobre los que se puede accionar. Por ejemplo, la contaminación del aire alcanza sus picos durante el día, mientras que disminuye considerablemente durante la noche y los fines de semana.

¿Cuál es el día de mayor contaminación aérea?

Los viernes, donde la circulación vehicular parece aumentar. “Ese día muestra las mayores concentraciones de contaminantes y la peor calidad del aire. De hecho, el viernes por la noche es donde se registra uno de los picos de esta situación.

¿Y el día de mejor calidad del aire urbano? Son los domingos, donde más gente reposa en su hogar y la movilidad sobre ruedas decae. “Los domingos tuvieron los menores niveles de contaminación. Fue el día más limpio de la semana”, dijo Leonardo Serio, investigador y docente de FAUBA.



Otro dato que comprobaron es que los contaminantes “gaseosos” como el CO y NO₂ alcanzaron sus máximos entre dos y tres horas después de los picos de tránsito, mientras que las partículas sólidas presentes en el aire subieron a su máximo entre 4 y 5 horas más tarde que las mayores congestiones.

Falta más monitoreo

“En la ciudad hay una red de monitoreo que incluye a tres estaciones que están en determinados cruces de la ciudad y que, una vez por hora, registran la presencia de tres grandes contaminantes: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y cantidad de material particulado (partículas presentes en el aire)”, le explicó a PERFIL Puccetti. Y detalló que “para esta investigación, lo que hicimos fue analizar los datos recogidos por un período largo de tiempo para poder encontrar cuáles son los días y horarios de mayor contaminación”.

¿Por qué la Facultad de Agronomía estudia estas temáticas? “Porque en la Facultad tenemos la carrera de Ciencias Ambientales y por eso con nuestros alumnos hacemos trabajos analizando temas de contaminación urbana en este caso”, le contó a PERFIL Serio. Y agregó: “cruzamos los datos sobre la variación del flujo de tránsito vehicular en la ciudad, a lo largo del día y de la semana, y esa información la combinamos con los datos de contaminación de aire que la ciudad mide regularmente en sus estaciones de monitoreo”.

Lo que encontraron es que, a medida que aumenta el flujo de vehículos en forma casi paralela, también aumenta la presencia de contaminantes en el aire. En algunos casos, esa situación se mantiene a lo largo del día o disminuye levemente en alguna hora “no pico” después del mediodía. Pero por la tarde vuelve a subir, a medida que nuevamente aumenta el tránsito vehicular.

Si se mide y promedia la semana, “los viernes encontramos otro pico de contaminación y luego comprobamos que, durante los dos días del fin de semana, los valores de tránsito -y de contaminación- disminuyen”, confirmó Puccetti.

Otro elemento que juega en esta situación ambiental es que las concentraciones de partículas en la ciudad están influidas por la dirección del viento. En otras palabras, cuando “sopla” desde el Río de la Plata, mejora en algo la situación y cuando prevalecen vientos del oeste, empeoran.

Para mejorar estas políticas y hacerlas más precisas en el futuro, Puccetti recomendó tener más información: “Para mejorar la calidad y cantidad de estos datos y poder planificar mejor la prevención, sería muy bueno que la Ciudad incremente la cantidad de estaciones que monitorean y analizan la calidad de aire. Por ejemplo, sumar otras en barrios que tengan mayor congestión de tránsito o donde sabemos que funcionan algunas plantas de elaboración de materiales que emiten muchos contaminantes en forma de partículas”.



Congestión: un problema común en América Latina

La congestión vehicular sigue siendo uno de los problemas urbanos más persistentes en América Latina. Según datos publicados por la compañía especializada en mapas digitales TomTom, que elabora año tras año el “TomTom Traffic Index”, su edición más reciente muestra que varias ciudades de la región se encuentran entre las más afectadas del mundo por la lentitud del tránsito y el tiempo perdido en los desplazamientos.

Uno de los casos más llamativos es el de Barranquilla, en Colombia, que aparece como la ciudad con “centro urbano más lento del planeta”. Según el informe, recorrer un kilómetro allí demanda en promedio “3 minutos y 40 segundos”, tiempo muy por encima del que se registraría en condiciones de tránsito fluido.

Otro punto urbano crítico está en México DF, que lidera el ranking global de nivel de congestión”, con un índice de “75,9”. En la práctica, esto significa que los conductores tardan “3 minutos y 27 segundos por kilómetro”, frente a los “1 minuto y 57 segundos” que demandaría el mismo trayecto con calles despejadas. La diferencia refleja el impacto estructural del tráfico en una de las metrópolis más grandes del mundo.

El informe además identifica ciudades donde el problema se agravó recientemente. Salto, en Uruguay, registró el mayor deterioro del tráfico del año, y Rosario figura entre las urbes donde los desplazamientos se volvieron más lentos en el último período analizado. Las otras dos ciudades locales que figuran con problemas de este tipo son el GBA y Córdoba capital. En las tres, en las horas pico, recorrer en auto una distancia de cinco kilómetros lleva un promedio de 15 minutos de tiempo.

En conjunto, los datos muestran que las ciudades latinoamericanas enfrentan una combinación de alta congestión, tiempos de viaje prolongados y deterioro progresivo de la movilidad urbana, un desafío creciente para la planificación del transporte y el desarrollo de infraestructuras en la región.