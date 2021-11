El embotellamiento de cada día en Panamericana, esta vez por el choque de camión y combi

La escenografía de accidentes en la marea de tránsito de cada día de la Autopista Panamericana tuvo como capítulo de este jueves el choque de un camión con una combi en el kilómetro 44, mano a Capital, lo que derivó en el habitual embotellamiento con varios kilómetros de vehiculos a paso de hombre, al cerrarse el paso por dos carriles debido al accidente.

"El choque de cada día mano CABA altura Escobar/Maschwitz", decían muchos de los posteos, con muchos de quienes pasaban por el lugar tomando fotos y videos del accidente y subiéndolas a redes sociales:

Más allá del malhumor de los conductores por las demoras, la buena noticia del choque entre un camión que no alcanzó a frenar y embistió la parte trasera de una combi de pasajeros, fue que no hubo nadie lastimado y el episodio quedó como un accidente más de los que ocurren con regularidad:

Colisión entre camión y camioneta, km 44 de Pana Camp a CABA.

Obstrucción de carriles.

Demoras.

👁️‍🗨️ Se recomienda acceder a colectora de inmediaciones.

Reporte y foto de @GobberMarcela

No fue el único accidente que provocó embotellamientos este jueves en las principales vías de tránsito, ya que dos personas resultaron heridas en la colisión entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo en horas de la mañana. Los heridos fueron el conductor de la moto y su acompañante, que resultaron con politraumatismos y para sus traslados se utilizaron dos helicópteros del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).



Alberto Crescenti, director del SAME, destacó que los vehiculos que circulaban por la 25 de Mayo debieron detener su marcha, pero destacó que los operativos de traslado por medio de los helicópteros se realiza con celeridad. “El vuelo desde que se recoge a la persona hasta la llegada del hospital dura un minuto”, señaló el titular del SAME.

