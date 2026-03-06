El mercado corrigió al alza la inflación, pero ve un dólar más calmo en 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de febrero mostró un ajuste en las proyecciones privadas para 2026: los analistas elevaron su estimación de inflación para el corto plazo y también corrigieron al alza la previsión anual, aunque al mismo tiempo recortaron la expectativa de dólar oficial para marzo y mantuvieron un sendero cambiario gradual hacia fin de año.

El dato cobra especial relevancia en el contexto actual de la guerra en Medio Oriente, cuando el precio del petróleo en alza dispara las alertas por la suba de la inflación a nivel global, y muchos comienzan a inquietarse pensando que de alguna manera podrá también afectar a la Argentina. Desde el gobierno, el ministro Luis Caputo se mostró confiado de tener una "macro ordenada" para hacer frente al shock externo, pero ya comienzan a aparecer voces de analistas que dan por sentado de que habrá coletazos que lleguen a la Argentina.

Los temores de Kristalina Georgieva del FMI si la Guerra de Medio Oriente se prolonga

Así, al informe que publica regularmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que reúne pronósticos de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, vale señalar que, en el segundo mes del año, las proyecciones privadas reflejaron una desinflación más lenta y un dólar más contenido. El equilibrio entre ambas variables vuelve a quedar en el centro del debate macro.

El mercado corrigió al alza la inflación, pero no ve un salto brusco del dólar en 2026

El mercado recalibró sus expectativas para 2026 y dejó una señal dual para la macroeconomía: espera una inflación algo más alta que la prevista hace un mes, pero sigue sin proyectar una aceleración fuerte del dólar oficial.

Para febrero, la mediana de las estimaciones ubicó la inflación mensual en 2,7%, lo que implicó una suba de 0,6 punto porcentual frente al REM anterior. En el caso de la inflación núcleo que excluye precios estacionales y regulados para medir mejor la tendencia de fondo, la previsión fue de 2,5%, con una corrección de 0,4 punto respecto del relevamiento previo.

La inflación baja, pero más lento de lo que esperaba el mercado

Aunque el REM mantiene una trayectoria descendente para los próximos meses, el ajuste en febrero mostró que la desinflación no estaría siendo tan veloz como se estimaba al comienzo del año.

Según el cuadro de inflación mensual del informe, la mediana de las proyecciones marca 2,5% para marzo, 2,2% para abril, 1,9% para mayo, 1,7% para junio y 1,5% para julio. Para el conjunto de 2026, la inflación anual esperada pasó a 26,1%, unos 3,6 puntos porcentuales por encima del REM previo.

El Gobierno estima tener una inflación que arranque con cero en agosto

La inflación núcleo acompaña la misma lógica. El REM proyectó 2,4% para marzo, 2,1% para abril, 1,8% para mayo, 1,6% para junio y 1,6% para julio, mientras que para todo 2026 estimó una variación de 24,4%.

En términos de lectura macro, el mercado sigue viendo una desaceleración de precios, pero con un ritmo más moderado. No aparece en el REM un escenario de descontrol inflacionario, aunque sí una baja menos marcada que la prevista en informes anteriores.

En cuanto a los próximos años, para fines del 2027 el REM estima una inflación en los niveles del 16%, para recortar a algo mas del 11 en 2028 cuando termine su primer período Javier Milei.

El dólar se recalcula: menos presión para marzo y suba gradual hasta diciembre

Del lado cambiario, el relevamiento dejó una señal algo más benigna. La mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio nominal promedio en $1.429 por dólar para marzo de 2026, lo que representó una baja de $73 frente al REM anterior. Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes proyectó un dólar oficial de $1.707, equivalente a una variación interanual esperada de 17,9%. Entre el Top 10 de analistas, la previsión de fin de año fue de $1.716.

El sendero mensual también muestra una dinámica administrada: $1.452 en abril, $1.475 en mayo, $1.500 en junio, $1.532 en julio y $1.565 en agosto.

La lectura del mercado, al menos por ahora, no es la de una devaluación brusca. El REM refleja una expectativa de corrección cambiaria paulatina, en un contexto en el que la inflación todavía correría por encima del ritmo previsto para el dólar oficial. Esa relación suele ser observada de cerca por el mercado porque impacta en competitividad, reservas y debate sobre atraso cambiario.

La tasa de interés en baja hacia fin de año

El informe sumó además otras piezas del escenario macro esperado para 2026. Los participantes proyectaron una tasa TAMAR de bancos privados de 31,3% nominal anual para marzo y de 24% para diciembre. La TAMAR es una tasa de referencia mayorista de los depósitos a plazo fijo de gran volumen y funciona como señal del costo del dinero en pesos.

En paralelo, el REM estimó que el PIB crecerá 3,4% en 2026, por encima del relevamiento previo.

La foto que deja el REM muestra que el mercado corrigió hacia arriba la inflación esperada, pero todavía no ve un salto fuerte del tipo de cambio oficial. Para el Gobierno, esa combinación puede leerse como una señal de alivio parcial. Para los analistas, en cambio, el punto clave seguirá siendo si la desaceleración de precios logra consolidarse sin que reaparezca la tensión cambiaria en el segundo semestre.

