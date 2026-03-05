Los bancos empiezan a aceptar dólares del colchón: paso a paso para usar el nuevo esquema de Inocencia Fiscal

La posibilidad de depositar dólares no declarados en el sistema financiero se convirtió en uno de los temas más consultados desde la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal y la publicación de las normativas correspondientes por parte del Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese marco, los bancos comenzaron a implementar mecanismos que facilitan el ingreso de divisas ahorradas fuera del circuito formal, aunque por ahora en el sector aseguran que no se observa un gran movimiento de clientes adhiriéndose al nuevo esquema.

La iniciativa del Gobierno busca incentivar la formalización de los llamados “dólares del colchón”, que hasta ahora permanecían fuera del sistema. A la vez, las autoridades recomendaron que, si un cliente encuentra obstáculos en bancos privados para acogerse a los beneficios de la nueva normativa, utilice la opción de operar a través del Banco Nación.

Depósitos en dólares sin requisitos de documentación

El nuevo marco establece diferencias respecto de regímenes anteriores. Las entidades financieras pueden aceptar depósitos en moneda extranjera sin exigir documentación adicional sobre el origen de los fondos cuando las operaciones se encuadran dentro de la Ley de Inocencia Fiscal y las normas emitidas por el BCRA y la UIF.

En ese contexto, Supervielle se convirtió en la primera entidad privada en habilitar este tipo de operatoria. El banco permite que los clientes depositen dólares y accedan a alternativas de inversión en moneda extranjera sin trámites complejos ni justificaciones documentales.

Según explicaron desde el sector, el esquema también puede aplicarse en entidades que operan cuentas vinculadas a sociedades de bolsa (ALyC) y administradoras de fondos comunes de inversión. En estos casos, el requisito básico es que el cliente tenga una cuenta bancaria habilitada en dólares dentro de la institución.

Qué dice Banco Nación sobre la operatoria

Consultado sobre el funcionamiento del régimen, Banco Nación señaló que el procedimiento es sencillo: el cliente solo debe presentarse en la entidad y contar con una caja de ahorro en la moneda que desea depositar.

Desde el banco público aclararon que no se exige documentación adicional, ya que las entidades verifican internamente si el cliente se encuentra adherido al régimen simplificado vinculado a la ley.

También remarcaron que la disponibilidad del dinero es inmediata y que la normativa vigente no establece plazos de permanencia para los fondos una vez acreditados.

La entidad agregó que la adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias no es obligatoria para realizar el depósito. Sin embargo, otorga beneficios relevantes, como antecedentes favorables en los controles de prevención de lavado de activos y la exclusión de los activos incluidos bajo el régimen del análisis de variaciones patrimoniales en futuras declaraciones juradas.

En el caso de los monotributistas, las entidades explicaron que solo pueden acceder al régimen quienes estén inscriptos en el Impuesto a las Ganancias. También existe la posibilidad de que una persona sea monotributista por una actividad y, al mismo tiempo, esté inscripta en Ganancias por otra, lo que habilitaría la adhesión.

En paralelo, algunos analistas advierten sobre el impacto que podría tener una mayor dolarización del ahorro en la actividad económica. El economista Salvador Di Stefano sostuvo que si las familias destinan una mayor parte de sus ingresos a comprar dólares en lugar de consumir, el efecto puede profundizar la desaceleración de la economía. “Si la gente compra dólares, vamos a tener más recesión”, señaló al analizar indicadores vinculados al consumo y la recaudación. En ese sentido, el analista anticipó que los próximos meses podrían ser complejos para la actividad económica, con señales de debilidad que podrían extenderse en el corto plazo.

Paso a paso para depositar dólares no declarados

El procedimiento para utilizar el esquema de la Ley de Inocencia Fiscal es relativamente simple:

Adherir al régimen simplificado de Ganancias (opcional, pero recomendable por los beneficios fiscales). Tener una cuenta bancaria en dólares en la entidad elegida. Presentarse en la sucursal o utilizar los canales digitales con la identificación correspondiente. Depositar los dólares en efectivo o mediante transferencia a la cuenta. Disponibilidad inmediata de los fondos una vez acreditados. Acceso a beneficios fiscales para quienes adhieran al régimen simplificado.

FN / EM