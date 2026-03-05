El mercado energético global entró en una fase de alerta roja esta semana. El barril de crudo Brent se mantiene en niveles cercanos a los 83 dólares, marcando máximos de siete meses, pero la calma técnica es frágil. Los analistas de firmas líderes como Rystad Energy advierten que cualquier interrupción adicional en los flujos comerciales del Estrecho de Ormuz dispararía el precio del barril de forma inmediata, con un recargo estimado de al menos 20 dólares sobre la cotización actual.

La escalada responde directamente al recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente y a la parálisis casi total del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, donde se estima que unos 300 petroleros permanecen bloqueados.

La tensión alcanzó un nuevo pico tras reportarse explosiones cerca de buques cisterna frente a las costas de Kuwait. Según datos de firmas de seguimiento satelital como Vortexa y Kpler, el flujo de crudo, gas licuado y combustibles por esta vía estratégica se detuvo casi por completo. "Esperamos que los precios se mantengan con una presión alcista hacia los 100 dólares si el cierre del estrecho se prolonga", señaló Ajay Parmar, director de energía de la consultora ICIS, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

La volatilidad actual responde a un equilibrio precario entre la oferta estancada y una demanda que no cede. "Un bloqueo o una hostilidad abierta en las rutas marítimas del Golfo no solo afectaría el suministro físico, sino que inyectaría una prima de riesgo que llevaría al Brent rápidamente hacia la zona de los 95 o 100 dólares", explicaron desde la consultora noruega en sus últimos informes de monitoreo de riesgo geopolítico que dan cuenta las agencias internacionales.

China aparece como el actor más expuesto en este escenario de precios al alza. Como el mayor importador de petróleo del mundo, el gigante asiático siente la presión directa sobre sus reservas, especialmente en lo que respecta al crudo proveniente de Irán y Venezuela. La administración de Xi Jinping intensificó las compras para almacenamiento estratégico en los últimos meses, previendo que los costos de importación podrían volverse prohibitivos antes del cierre del semestre.

Dentro de este esquema, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) enfrenta una exigencia inédita por parte de las economías industrializadas. Los países consumidores demandan un aumento significativo en los niveles de producción para evitar un shock energético que frene la incipiente recuperación global de 2026. Sin embargo, el bloque liderado por Arabia Saudita mantiene una postura cautelosa, priorizando la estabilidad del precio por sobre el volumen.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló en su reporte mensual que la capacidad excedente de producción está concentrada en muy pocos manos. Según el organismo, "la falta de inversión en exploración durante los años previos limita la capacidad de respuesta rápida de los productores ante un corte abrupto de suministros en zonas de conflicto". Esto deja al mercado a merced de la estabilidad política en puntos geográficos críticos de Medio Oriente.

El impacto no se limita solo al sector energético, sino que derrama hacia el resto de los commodities. El encarecimiento del combustible fósil repercute directamente en los costos de logística y transporte internacional, amenazando con un rebrote inflacionario en las economías occidentales. Los bancos centrales, que intentaban relajar sus políticas monetarias, observan con atención el movimiento del Brent como un indicador de riesgo para sus metas de precios anuales.

Mientras el petróleo se mantiene en la cornisa, el oro confirmó su rol de refugio predilecto para los inversores minoristas e institucionales. El metal precioso cotiza por encima de los 2966,14 dólares la onza, (un valor que refleja que el temor a un desborde sistémico sigue vigente. Los Futuros del Oro se cotizan aproximadamente en USD 5.146,91, con un rango de variación diaria entre 5.129,94 y 5.204,25.

Los modelos de Trading Economics y analistas consultados por Bloomberg proyectan que el metal podría cerrar el año cerca de los US$ 5.865 si la inestabilidad logística en el Estrecho de Ormuz no se resuelve.

Bloomberg Linea destacó que el flujo de capitales hacia activos de refugio se aceleró en las últimas jornadas. Los operadores financieros buscan protegerse de una posible corrección en los mercados de renta variable si los costos de producción se disparan.

La situación del Estrecho de Ormuz es el punto neurálgico de la crisis. Por esa vía circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo líquido. Un incidente en esa zona obligaría a las flotas petroleras a realizar rutas alternativas mucho más costosas y lentas, lo que garantiza un piso de precios alto para el mediano plazo. Las refinerías europeas ya empezaron a buscar proveedores alternativos en África Occidental y Estados Unidos para mitigar la dependencia del Golfo.

