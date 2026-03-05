Las bolsas asiáticas rebotaron con fuerza este jueves 5 de marzo tras el desplome histórico provocado por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, mientras el petróleo volvió a encarecerse y las plazas europeas abrieron en negativo.

En Seúl, el índice Kospi saltó 9,63% después de haber caído más de 12% el miércoles, su peor sesión en décadas, en un clima de ventas forzadas y pánico por el shock energético y geopolítico., con el barril de Brent operando en torno a 83,88 dólares y el WTI cerca de 77,14 dólares según datos recientes de la agencia AFP.

Miguel Ponce: “Empieza a hablarse de un conflicto que puede escalar a nivel atómico”



El susto ha sido de tal calibre que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68.000 millones de dólares, que, dijo, “prevendrá la inestabilidad” en los mercados de capitales.

“La escalada de la crisis en Oriente Medio está empeorando significativamente el entorno económico y de seguridad mundial”, afirmó el mandatario.

El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9%, tras perder un 3,61% el miércoles.

Las bolsas chinas subieron también (Hong Kong un 0,3% al cierre y Shanghái un 0,6%), después de anunciarse el objetivo de crecimiento para este año —entre un 4,5% y un 5%—, el más modesto en tres décadas.

Según el reporte de AFP, los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles, que dejó de lado los temores inflacionistas relacionados con el conflicto en Oriente Medio y recibió con plena satisfacción los datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

El rebote en Corea del Sur tuvo un detonante claro: el anuncio del presidente Lee Jae Myung de activar un fondo de estabilización de mercados por 68.000 millones de dólares, para absorber ventas y contener la volatilidad en la renta variable y el crédito.

La Bolsa de Tokio acompañó la mejora: el Nikkei subió 1,9% tras caer 3,61% en la víspera. También cerraron en positivo las bolsas chinas: Hong Kong ganó 0,3% y Shanghái avanzó 0,6%, apoyadas además en el anuncio de un objetivo de crecimiento de entre 4,5% y 5% para este año, el más modesto en tres décadas.

La suba del petróleo consolida su precio sobre los 80 dólares el barril

Precisamente, y como señal de la persistente preocupación por el bloqueo del estrecho de Ormuz, el precio del crudo seguía subiendo este jueves en las operaciones asiáticas.

Petróleo, dólar y riesgo país, el canal por el que la guerra pega primero en la Argentina

El barril de Brent subía algo más de un 3%, a 83,88 dólares. El barril de West Texas Intermediate (WTI) norteamericano seguía escalando un 3,3%, hasta los 77,14 dólares.

Este encarecimiento del petróleo impacta de forma directa en:

Costos de producción y transporte. Expectativas de inflación. Trayectoria futura de tasas de interés de los bancos centrales.

Es el mismo canal que había provocado las fuertes ventas de las jornadas previas y que ahora convive con compras tácticas de oportunidad tras el desplome.

Según comentó a AFP Jonas Goltermann, de Capital Economics, el mercado apuesta a una repetición del escenario de mitad de 2025, cuando Estados Unidos bombardeó de manera puntual tres plantas nucleares iraníes, dentro de la ofensiva israelí contra la república islámica: “incertidumbre a corto plazo, pero sin impacto de gran envergadura ni duradero sobre la economía”.

“Esta perspectiva es optimista, dado que el conflicto ya se ha extendido a toda la región y el estrecho de Ormuz está cerrado. Los mercados podrían encontrarse con una gran decepción si la situación se agrava”, avisa este analista.

Europa arranca en rojo

El giro más constructivo en Asia contrastó con la apertura en baja de las principales plazas europeas. A las 09H00 GMT, Londres cedía 0,26%, Fráncfort 0,58%, Milán 0,87%, París 0,31% y Madrid 0,41%.

La lectura de los operadores es que el rebote asiático responde en parte a factores técnicos –cobertura de posiciones cortas y compras de oportunidad– mientras que en Europa domina todavía la prudencia por el impacto que un petróleo más caro puede tener sobre la ya frágil desaceleración económica del bloque.

Debate de escenarios

En el corto plazo, el escenario “base” de buena parte del mercado asume:

Bloqueo de Ormuz prolongado pero manejable, con desvío parcial de flujos de crudo y uso de reservas estratégicas. Episodio de inflación algo más elevada pero sin descarrilar por completo la política monetaria de los principales bancos centrales. Volatilidad alta en bolsas, pero sin un cambio estructural en las tendencias de beneficios corporativos.

El escenario de riesgo es más severo:

Prolongación del conflicto en Oriente Medio, con escaladas adicionales. Salto mayor del petróleo hacia niveles de tres dígitos. Ajuste más brusco de valoraciones de activos, sobre todo en mercados que venían de fuertes rallys, como el propio Kospi.

El movimiento de hoy en Seúl –una suba de casi 10% tras un derrumbe histórico– ilustra esa tensión entre la búsqueda de puntos de entrada tras la capitulación de ayer y el riesgo de que el marco geopolítico aún tenga capítulos por delante.

