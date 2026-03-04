El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 4 de marzo de 2026 en los 544 puntos básicos, marcando un descenso significativo respecto a los niveles máximos alcanzados en la jornada previa. Según los registros de Rava Bursátil, el índice logró perforar el techo de los 570 puntos en un contexto de mayor distensión en los mercados internacionales y un repunte de los bonos soberanos "hard dollar", que promediaron ganancias del 1%.

Esta compresión de la brecha de rendimientos ocurre tras un martes de extrema tensión geopolítica que había impulsado al indicador cerca del umbral de las 600 unidades.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la rueda de este miércoles en 574 puntos básicos, valor que representó el máximo de la jornada. A lo largo del día, el indicador mostró un sendero de corrección bajista hasta tocar un mínimo de 544 puntos, nivel en el que finalmente se estabilizó al cierre. Esta cifra representa una mejora notable frente al cierre del martes 3 de marzo, cuando el índice terminó en 573 puntos tras haber operado bajo fuerte presión vendedora.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador del JP Morgan atravesó un período de alta volatilidad. El pasado miércoles 25 de febrero, el índice se ubicaba en 545 puntos, manteniendo una relativa estabilidad que se rompió hacia el final de la semana anterior, cuando el viernes 27 de febrero escaló hasta los 572 puntos. Este incremento inicial fue el preludio de una semana marcada por la aversión al riesgo global debido a conflictos bélicos externos.

El momento de mayor tensión se registró el martes 3 de marzo, cuando el indicador "alcanzó los 598 puntos básicos, lo que implicaba un aumento del 5,5%" en términos intradiarios. Dicha marca representó el valor más alto registrado en lo que va del año 2026, alejando momentáneamente al país del objetivo oficial de perforar los 500 puntos para normalizar el acceso al crédito internacional.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice financiero, técnicamente denominado EMBI (Emerging Markets Bond Index), confeccionado por el banco de inversión JP Morgan. Su función principal es medir la diferencia de rendimiento (o "spread") entre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos seguros o "libres de riesgo", y los bonos soberanos emitidos por un país emergente como Argentina. Se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional.

Este indicador es una herramienta fundamental para los inversores, ya que refleja la probabilidad percibida de que un Estado cumpla o no con sus obligaciones de deuda. Un aumento en el índice suele estar asociado a una caída en el precio de los bonos argentinos, lo que eleva el costo de financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas locales.

Para su cálculo, se toman como referencia los bonos más líquidos emitidos bajo ley extranjera. Si el Riesgo País se sitúa en 544 puntos, esto significa que el mercado exige a la Argentina una tasa de interés de aproximadamente 5,44% por encima de lo que rinde un bono estadounidense a plazos similares. La reducción de este diferencial es clave para proyectos de inversión de largo plazo, ya que permite facilitar el acceso a financiamiento a tasas más competitivas.

FN / EM