El Riesgo País de Argentina cerró este martes 3 de marzo de 2026 en 573 puntos básicos, consolidando una tendencia alcista que lo posiciona en su valor más alto en lo que va del año.

El incremento se produjo en un contexto de fuertes pérdidas para los activos argentinos en Wall Street y una caída promedio del 0,6% en los bonos soberanos en dólares, arrastrados por la escalada de tensiones bélicas en Oriente Medio que afectó a los mercados globales.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Según los datos de cierre proporcionados por Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada en 573 puntos, tras haber alcanzado un máximo intradiario de 598 unidades. Este movimiento al alza responde directamente a la baja en las cotizaciones de los títulos públicos, los cuales sufren la presión de un escenario internacional adverso.

Cotización riesgo país martes 3 de marzo

"El mercado cree que si 'estos pibes vuelven, son el demonio'", sentenció el analista consultado por el Diario Río Negro, quien también aclaró que "yo hubiese dicho que íbamos a estar en 250 puntos del riesgo país a esta altura" (Diario Río Negro, "El riesgo país alcanza su máximo nivel en el 2026", 03/03/2026).

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador ha mostrado una volatilidad creciente, alejándose de los niveles registrados a mediados de febrero. El pasado martes 24 de febrero, el índice se ubicaba en 545 puntos, lo que representa un incremento superior al 5% en apenas una semana. El salto más pronunciado se observó entre el jueves y el viernes de la semana anterior, cuando el indicador pasó de 554 a 572 puntos básicos, rompiendo la barrera de las 550 unidades que los analistas consideran clave para el acceso a mercados internacionales.

La tendencia se mantuvo firme durante el inicio de marzo. El lunes 2 de marzo el índice cerró en 567 puntos, tras oscilar entre un mínimo de 566 y un máximo de 588, según los registros históricos de Rava. La persistente suba refleja una salida de capitales de mercados emergentes hacia activos considerados de refugio, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ante el temor de una profundización del conflicto global.

Expertos locales señalan que esta dinámica pone en riesgo la estabilidad cambiaria. "Si la guerra no aflojara y el riesgo país se acomodara claramente un escalón por encima de su nivel actual, esto es arriba de los 600 puntos, podría entenderse que los capitales financieros comienzan a salir del país para buscar refugio en mercados más seguros", explicó Marcelo Falak (Letra P, "Irán le agiganta a Milei el riesgo Trump", 03/03/2026).

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide el diferencial de tasas que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes. Este indicador, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, se expresa en puntos básicos: cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional que el país debe pagar por encima del rendimiento de los activos estadounidenses para atraer inversores.

En el caso argentino, el índice actual se basa primordialmente en el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Esto se debe a que, desde octubre de 2025, el JP Morgan excluyó a la Argentina del índice EMBI+ debido a que los bonos emitidos en la reestructuración de 2020 no cumplían con los requisitos de liquidez y antigüedad (menos de cinco años) exigidos por dicho panel. "La modificación no altera la metodología del cálculo del riesgo país, que sigue reflejando la brecha entre el rendimiento de los bonos argentinos y los del Tesoro de EE. UU.", aclaró en su momento Infobae (Radio 3 Cadena Patagonia, "JP Morgan retiró a Argentina del índice EMBI+", 06/10/2025).

En términos prácticos, un Riesgo País elevado indica que los inversores perciben una mayor probabilidad de incumplimiento en los pagos de la deuda soberana. Mientras más alto es el índice, mayor es el costo de financiamiento para el Estado y para las empresas privadas del país que buscan crédito en el exterior. Con el valor actual de 573 puntos, Argentina todavía enfrenta dificultades para retornar a los mercados voluntarios de deuda, los cuales suelen habilitarse cuando el indicador se sitúa por debajo de las 300 o 400 unidades.