El economista, Eduardo Jacobs, habló con Canal E y analizó que el debate sobre el riesgo país y la estrategia financiera del Gobierno volvió al centro de la escena tras la exposición de Luis Caputo en la Fundación Mediterránea.

“La verdad que los mercados son los que no confían en la Argentina y no bajan el riesgo país”, aseveró Eduardo Jacobs. Y remarcó que el control no está en manos del Gobierno: “El riesgo país lo manejan mercados que ellos no, que la Argentina no maneja, tiene que adaptarse”.

El riesgo país no está en los niveles esperados

Asimismo, recordó que, pese a mejoras fiscales y acumulación de divisas, el indicador no acompaña como se esperaba: “Si yo hubiera sabido todas las medidas que íbamos a poder aprobar durante el 2025, hubiera dicho que el riesgo país hubiera estado en 250 y sin embargo está en 500”.

Sin embargo, Jacobs destacó una señal positiva en el mercado de deuda: “La tasa fue esa, fue la que supondría, fue 5.90 que supone un riesgo país del orden de 250”.

Los pasos a seguir para incrementar el precio de los bonos

A su vez, explicó la lógica oficial. “Vamos a ir secando el mercado internacional de bonos argentinos, vamos a ir rescatándolos sistemáticamente todos hasta que haya tan pocos que valgan más”, planteó.

El entrevistado vinculó esa decisión con el desarrollo del financiamiento local: “Necesitamos que el mercado responda”. En ese sentido, remarcó la necesidad de construir un mercado de capitales sólido: “Vamos a tratar de mostrar que podemos también construir un mercado de capitales”.

Además, comparó la situación argentina con la región. “Nosotros estamos absolutamente detrás en la región respecto al volumen de nuestro mercado de capitales”, planteó. Por otro lado, sostuvo que la clave es la consistencia fiscal: “Vos tenés que estar muy sólido en lo interno para poder enfrentar cualquier cisne negro”.