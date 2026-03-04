Se estima un crecimiento del uso de fertilizantes en el agro: “Debería estar aumentando al menos un 50%”

El vicepresidente de Fertilizar Asociación Civil, Jorge Bassi, pasó por Canal E y se refirió a que el consumo de fertilizantes en Argentina alcanzó 5,1 millones de toneladas en 2025, con una suba del 3% interanual.

Jorge Bassi explicó que la práctica está consolidada en gramíneas: “La fertilización está bien asentada como práctica en trigo, maíz y cebada, son cultivos de gramíneas que el productor sí va a decir la dosis”. Sin embargo, en soja la situación es diferente: “Hoy sabemos que deberíamos usar el doble del fertilizante que se está utilizando en soja”.

Cómo se podría aumentar el uso de fertilizantes

Según detalló, la mejora en la relación insumo-producto podría impulsar un mayor uso. “Creemos que la caída de retenciones puede ayudar con el precio a que esa relación insumo producto mejore y llevar a corregir las hojas”, planteó. En términos generales, el margen de crecimiento es amplio: “En lo que es el consumo general de fertilizantes debería estar aumentando al menos un 50%”.

Bassi puso el foco en la ganadería: “Pasturas es un mundo más difícil”. Y describió el comportamiento habitual del productor: “Llega a mirar el pasto y muy pocas veces llega a mirar el suelo”.

Además, comparó la situación con Uruguay. “Es un área donde por ejemplo un país vecino como Uruguay nos saca mucha ventaja que es fertilizar el suelo para que esos nutrientes estén disponibles para el pasto”, planteó.

El ejemplo de Uruguay y cómo implementarlo en Argentina

El entrevistado mencionó que el potencial es significativo: “Yo creo que se podría multiplicar por 4 o por 5 si tomáramos las dosis de Uruguay por ejemplo”. Incluso mencionó experiencias avanzadas: “Tenemos un pequeño programa con productores líderes que fertilizan las pasturas con 500 kilos por hectárea fertilizante todos los años”.

Tras tres años marcados por la sequía, la mejora climática reactivó el mercado. “Este año hubo buena humedad”, destacó. Eso incentivó decisiones productivas: “El productor se animó a apostar al rendimiento porque veía que tenía condiciones de humedad”.