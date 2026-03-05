El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este miércoles en una entrevista que Rusia podría dejar de suministrar gas natural licuado (GNL) a los países de la Unión Europea (UE) antes de lo previsto, por razones de conveniencia comercial, según lo indicó la agencia de noticias china Xinhua.

La declaración se produce en un contexto de tensiones energéticas, nuevas restricciones europeas y un mercado internacional en transformación por la Guerra en Medio Oriente.

Putin tildó de "cínico e inmoral" el ataque a Irán y sus misiles sobre Ucrania fueron récord en febrero

El petróleo se disparó fuerte en las últimas ruedas y el GNL vio subas de hasta el 30% en su precio por las complicaciones que se están viviendo en el estrecho de Ormuz.

Restricciones europeas y advertencia de Putin

Putin señaló que los países de la UE planean introducir nuevas limitaciones a la compra de gas ruso en el plazo de un mes.

El mandatario agregó que, en el plazo de un año, esas restricciones se endurecerán hasta llegar a una prohibición total de las importaciones.

“Ahora se están abriendo otros mercados. Tal vez sería más rentable para nosotros detener ya mismo los suministros al mercado europeo y consolidarnos en nuevas direcciones de exportación”, afirmó.

El presidente ruso aclaró que no existe un trasfondo político en esta advertencia, sino que se trata de una reflexión vinculada a la conveniencia económica.

Al mismo tiempo, subrayó que estas declaraciones son “reflexiones en voz alta” y no una decisión definitiva.

Prohibición de gas ruso y dependencia energética

En enero, el Consejo de la Unión Europea aprobó una prohibición a las importaciones de gas ruso por gasoducto y de GNL hacia la región.

La medida establece que la prohibición total entrará en vigor a partir de enero de 2027 para el GNL y desde el otoño de 2027 para el gas por gasoducto.

Según datos oficiales, Rusia representó alrededor del 13% de las importaciones totales de gas de la UE en 2025, considerando conjuntamente el gas por gasoducto y el GNL.

“Peligrosa aventura”: la reacción de Putin y otros líderes mundiales tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Este nivel de dependencia energética refleja la magnitud del desafío que enfrentan los países europeos en su transición hacia nuevas fuentes de abastecimiento.

Por último, la advertencia de Putin, aunque no definitiva, incrementa la incertidumbre sobre el futuro energético de Europa y la estabilidad de los mercados internacionales.

Con información de Xinhua

GZ / lr