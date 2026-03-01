Putin tildó de "cínico e inmoral" el ataque a Irán y sus misiles sobre Ucrania fueron récord en febrero

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó este domingo de "cínico e inmoral" el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que incluyó el asesinato del ayatolá Alí Jamenei y varios miembros de su familia, pero mientras desde el Kremlin se publicaba ese comunicado, al mismo tiempo trascendía que el número de misiles que Rusia lanzó sobre Ucrania en febrero 2026 fue récord desde el inicio de la invasión al país vecino, en 2022. La guerra Rusia

Teherán se ha mantenido siempre como uno de los aliados más cercanos de Rusia durante esa ofensiva de Moscú sobre Ucrania, y Putin había pedido "moderación" a Estados Unidos en las semanas previas a los ataques de este fin de semana. Por eso no extraño que este domingo Rusia publicara una carta que Putin envió a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, en la que el líder ruso expresaba sus "más profundas condolencias por el asesinato" de Jamenei.

Jamenei estaba en una construcción protegida en las afueras de Teherán, y murió junto a parte de su familia en los ataques de EE.UU. e Israel.

Allí Putin señala que los ataques a Irán son "una violación cínica de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional". Putin afirmó que Jamenei "será recordado como un estadista excepcional que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas entre Rusia e Irán". Pidió a Pezeshkian que transmitiera su más sincero pésame y apoyo a los familiares y seres queridos del Líder Supremo, al gobierno y a todo el pueblo iraní.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Putin ya había condenado también el sábado los ataques contra Irán, calificándolos de "aventura peligrosa que podría provocar una catástrofe en la región".

La cuenta sobre Ucrania

Mientras Rusia cuestionaba los misiles que EE.UU. lanzaba sobre Irán, un conteo realizado por la agencia AFP indicó que en febrero 2026 Rusia lanzó más misiles contra Ucrania que cualquier otro mes registrado, más del doble que en enero y apuntándolos principalmente contra infraestructura energética, por lo que amplios sectores de población civil debe soportar a oscuras y a veces hasta sin gas temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.

Yevheniia Yeremina, de 89 años, sin luz en su casa en Kiev. El grueso de los misiles rusos golpea la infraestructura energética ucraniana, provocando enormes penurias a su población. (FOTO AFP)

Segun AFP, Rusia lanzó en febrero 2026 al menos 288 misiles contra Ucrania, una cifra que representa un aumento de cerca del 113% en relación a los 135 misiles constatados en enero, según datos proporcionados por la fuerza aérea ucraniana.

Lo de febrero, que tiene menos días que el resto del calendario, constituye entonces el mayor número de misiles lanzados en un único mes contra Ucrania desde que la fuerza aérea ucraniana empezó a publicar estadísticas sobre este tema, a principios de 2023.

El récord previo habíasido en octubre de 2025 cuando, según el conteo de Kiev, el ejército ruso había disparado 270 misiles contra el país.

Como réplica, Kiev lanza drones para atacar depósitos y refinerías de petróleo rusos

Moscú ataca en los últimos meses la red energética ucraniana, lo que provoca penurias a la población por cuarto invierno consecutivo, en el marco de una estrategia destinada a debilitar la moral de la población civil de Ucrania, afirmaron Kiev y sus aliados.

Las autoridades ucranianas ordenan habituales cortes de luz para hacer frente a la escasez de generación de electricidad provocada por esos ataques. En cuanto a drones, Rusia lanzó en febrero 5.059 drones de largo alcance durante sus bombardeos nocturnos contra localidades ucranianas, un aumento de alrededor del 13% en comparación con enero.

Como represalia, Kiev lanza drones para atacar depósitos y refinerías de petróleo rusos, con el fin de socavar las principales fuentes de ingresos que financian el colosal gasto bélico del Kremlin. La guerra entre Rusia y Ucrania, aunque ambos países omiten publicar sus bajas, de acuerdo a observadores internacionales ya habría costado entre 1,8 y 2 millones de muertos.

AFP/HB