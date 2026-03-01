Irán dijo haber "alcanzado con misiles balísticos" el portaaviones US Abraham Lincon, pero EE.UU. lo desmintió

Irán lanzó este domingo misiles y drones sobre algunos países vecinos, como Qatar, Emiratos Arabes y Bahrein, esos ataques provocaron algunas víctimas y fueron confirmados, pero ya en la tarde del domingo en Teherán los Guardianes de la Revolución, el cuerpo del ejército que se considera con mejor preparación y estructura, anunció "haber alcanzado con cuatro misiles balísiticos el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln" en el Golfo.

"El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos, la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas", indicó la breve nota iraní, que un rato más tarde fue desmentidoa por el CentCom estadounidense, indicando que el portaviones no sufrió daños.

Tres muertos en las operaciones

Lo que si admitió Estados Unidos este domingo fue que tres soldados murieron y otros 5 resultaron gravemente heridos en el marco de los ataques contra Irán de este fin de semana. Ese comunicado lo firmó el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Se trata de las primeras bajas estadounidenses conocidas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado masivos bombardeos contra Irán. El Centcom no reveló ningún detalle extra sobre esas muertes, ni el lugar ni la identidad de los soldados en su comunicado en X.

"La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados", añadió el mando estadounidense.

Varios otros soldados sufrieron heridas "leves" por esquirlas y traumatismos cerebrales, pero están siendo "reasignados a sus funciones", precisó el Centcom. El presidente Donald Trump advirtió el sábado de que cabía esperar muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses.

Réplicas iraníes

En tanto, Irán atacó de nuevo este domingo a los países del Golfo tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei, en un abierto desafío al presidente estadounidense Donald Trump que amenazó con bombardeos "sin precedentes" si el régimen persa insiste en seguir con las represalias por los ataques recibidos este fin de semana.

En ese marco, los ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán tenían algunos capítulos más este este domingo, mientras Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, afirmaban que la operación de ataque a Teherán seguiría "el tiempo que sea necesario".

AFP/HB