"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo en Irán", dijo Trump, mientras Netanyahu prometió "intensificar los ataques"

Eufórico por los ataques que comenzaron en la madrugada del sábado contra Irán y terminaron con la vida del líder religioso Alí Jamenei, el presidente Donald Trump dijo este domingo en notas con las cadenas Fox News y CNBC que "nadie puede creer el éxito que estamos teniendo en Irán; hemos eliminado 48 líderes de un solo golpe, y esto avanza rápidamente...".

El mandatario estadounidense se autoelogió considerando que el resultado de "la ofensiva que ordené ha sido muy positivo, y lo estamos haciendo no solo por nbosotros, sino para todo el mundo".

"Todo avanza según lo previsto", manifestó Trump, que habló con el periodismo un rato antes que el comando del ejército estadounidense admitiera que tres militares estadounidenses murieron en los ataques a Irán, cinco resultaron heridos graves y varios más tienen heridas leves.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Netanyahu prometió más bombardeos

En tanto que el premier israelí Benjamin Netanyahu también habló este domingo y señaló que "los ataques contra Irán se intensificarán en los próximos días".

Lejos de agotar la operación contra la república islámica en la muerte del Jamenei y otros altos jefes militares, Natanyahu enfatizó que Israel "proseguirá con esta campaña, y nuestras fuerzas continuarán golpeando con fuerza el corazón de Irán, operaciones que escalarán en los próximos días".

Partiudarios del régimen marchan este domingo repudiando el asesinato de Ali Jamenei en Teherán. (FOTO AFP)

"Estamos en una campaña en la que el ejército está desplegando toda su fuerza como nunca antes, para garantizar nuestra existencia, y nuestro futuro", agregó Netanyahu.

En rigor, en Irán hay sentimientos encontrados, porque así como en esas manifestaciones de partidarios del régimen se rechazaban y se juraba venganza contra Israel, también eran muchos los ciudadanos iraníes en sus casas que sentían tras por la muerte del líder supremo. Ante las primeras noticias de la muerte de Jamenei, muchos iraníes estallaron en vítores desde los edificios de apartamentos de Teherán, mientras que otros hacían sonar las bocinas de sus coches y entonaban música a todo volumen.

Como reflejo de la persistente desconfianza de los iraníes a la hora de hablar libremente de sus gobernantes, ninguna de las personas entrevistadas por AFP quiso dar su nombre completo. "Estamos de viaje celebrando la noticia", dijo una mujer de unos 40 años que había abandonado la capital en dirección al oeste mientras los ataques continuaban azotando Teherán.

Otros guardaron silencio, atónitos. "Estoy en shock. No puedo creer lo que pasó", dijo un residente de Teherán de unos 30 años. Jamenei, quien tenía la última palabra en todos los asuntos de Estado, había sido el líder supremo de Irán durante casi cuatro décadas.

Las marchas prorégimen la integraban dolientes iraníes vestidos de negro, muchos de ellos en la céntrica plaza Enghelab de Teherán. Algunos estaban furiosos, mientras que otros lloraban.

La multitud, en duelo, coreaba "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel" y exigía venganza mientras portaba retratos de su líder fallecido, pancartas religiosas y la bandera iraní. Concentraciones similares tuvieron lugar en la ciudad sureña de Shiraz, Yazd e Isfahán, en el centro de Irán, Tabriz, en el noroeste, y en otros lugares, según imágenes transmitidas por la televisión estatal.

Irán anunció un período de luto de 40 días y siete días de feriados para los funerales de organismos públicos. Al amanecer, amplias zonas de la capital, habitualmente concurrida, estaban desiertas y los comercios permanecían cerrados. Había controles de seguridad y la policía patrullaba las calles en un número que parecía mayor que durante la guerra de 12 días del año pasado.

En Israel, júbilo y festejos

En tanto, los israelíes celebraban el domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, un enemigo jurado de ese país, que no puedo escapar de las bombas estadounidenses que mataron también a varios de sus familiares este sábado.

"Jamenei fue un líder que corrió la misma suerte que otros autócratas como Hitler... y cuando se le corta la cabeza a la serpiente, esta ya no puede volver a levantarse", declaró a AFP Moti Arad, abogado de Tel Aviv. Con la muerte de Jamenei, "la situación es la mejor posible para Oriente Medio y para todo el mundo, para todo el mundo libre, porque ahora estamos en el camino hacia un cambio de régimen en Irán... y entonces habrá paz en Oriente Medio", afirmó Moti.

Como un veredicto final, la palabra "hussal", o "eliminado" en hebreo, se extendió por la portada del Yedioth Aharonot, el diario de mayor circulación del país. El canal 12 de televisión israelí, el más visto, usó la misma palabra debajo de una foto del guía supremo de Irán rodeado por una diana roja.

"Muerte de un tirano", decía la portada de Maariv, otro diario, en referencia al hombre que veía a Israel como "un tumor maligno que debía ser erradicado".

AFP/HB