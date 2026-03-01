La tapa del Diario PERFIL del domingo 1° de marzo de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.117 del Diario PERFIL, de este domingo 1° de marzo de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Conmoción mundial: muere el ayatolá Jamenei y crece la tensión. La guerra en Medio Oriente escaló a un conflicto abierto tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, con bombardeos sobre Teherán y otras ciudades. La respuesta no se hizo esperar. Los misiles cayeron sobre las bases americanas en la región. Luego se confirmó la muerte del líder supremo del régimen. La escalada bélica no se detiene. El líder religioso, el símbolo político, La operación tuvo como objetivo al N° 1.

Trump: “Es el fin de un malvado”. Confirmó el fallecimiento del líder iraní.

Diego Guelar. El exembajador afirma: “Cualquier cosa menos que gobiernen los ayatolás”.

Lule y Karina, cada vez con mayor poder.

Hoy a las 21, Milei abre las sesiones ordinarias en pleno conflicto.

Reportaje de Fontevecchia a Antonio Scurati: “El paso a la violencia ya ha ocurrido”.

La reforma electoral será el próximo paso de LLA.

Bernie Sanders. El líder del socialismo democrático: “Nos están arrastrando a una guerra catastrófica”.

Una reflexión del excanciller Rafael Bielsa: “Trump cree solo en su moral individual. Son horas aciagas”.

Contratapa de Jorge Fontevecchia: Entrumpados, un análisis sobre los efectos de las decisiones del presidente norteamericano.

Un texto imperdible de Slavoj Žižek sobre la disidencia.

Escriben en esta edición:

Julián Aguirre, Said Chayá, especialistas del Instituto Cato, y Juan Martín Paleo, Ana Arzoumanian.

