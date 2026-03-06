Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 6 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, vierne 6 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 6 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 6 de marzo cotiza 1.375 para la compra y $1.425,00 para la venta. cerró el dólar Blue hoy, jueves 5 de marzo

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 6 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 6 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.430 para la compra y $1.437,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (DCL) , hoy viernes 6 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (DCL) , hoy viernes 6 de marzo a $1.474,40 para la compra y $1.475,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 6 de marzo en $1.470,10 para la compra y $1.470,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 6 de marzo a $1.852,50 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 546 puntos básicos este viernes 6 de marzo.