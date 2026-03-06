La Reforma Laboral fue reglamentada este viernes a través de una publicación en el Boletín Oficial y la iniciativa estipula cambios en el sistema de indemnizaciones, nuevas reglas sobre salarios y vacaciones, además de cambios en el funcionamiento y regulación de los sindicatos.

La denominada “ley de modernización laboral” fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 137/2026 y comenzó a regir a partir de este viernes tras ser aprobada por el Congreso de la Nación.

En desarrollo...

