Reforma laboral: los cambios tributarios que buscan incentivar inversiones, alquileres y empleo formal

En diálogo con Canal E, Fernanda Laiún, tributarista, explicó los principales cambios tributarios incluidos en la Ley de Modernización Laboral y su impacto en inversiones, impuestos y mercado de trabajo.

La reciente Ley de Modernización Laboral incluye un capítulo tributario con medidas que apuntan a incentivar la inversión empresarial, aliviar algunas cargas fiscales y promover la formalización del empleo. Así lo explicó la tributarista Fernanda Laiún, quien destacó que varios de estos cambios buscan dinamizar la actividad económica sin afectar significativamente la recaudación fiscal.

Entre los puntos más relevantes aparece un régimen especial de inversión dirigido a medianas empresas, que ofrece beneficios impositivos para quienes decidan ampliar su capacidad productiva.

“Tenemos un régimen de inversión para medianas empresas que permite, por un lado, la amortización acelerada de las inversiones y, por otro, recuperar el IVA a partir del tercer mes”, explicó.

Este mecanismo permite que las empresas puedan contabilizar la inversión como gasto en el mismo año en que se realiza, lo que mejora su flujo financiero y reduce la carga tributaria inicial. Además, evita que el crédito fiscal del IVA quede inmovilizado durante años.

“Uno hace una inversión grande, paga el IVA y se queda con un crédito fiscal enorme que quizás tardaría cinco o diez años en recuperar”, señaló Laiún al describir una de las problemáticas históricas del sistema tributario argentino.

Cambios en Ganancias, alquileres e incentivos al mercado

Otro de los puntos relevantes de la reforma se vincula con el impuesto a las ganancias y algunas modificaciones destinadas a brindar mayor previsibilidad a empresas e inversores.

La especialista explicó que la ley establece que las pérdidas fiscales podrán ajustarse por inflación cuando se utilicen en ejercicios posteriores, una discusión que durante años generó conflictos entre el sector privado y el Estado.

“Por lo menos a partir de los quebrantos que se generen en 2025, esta discusión está zanjada y ya está incorporada a la ley”, remarcó.

Además, la norma incorpora beneficios vinculados a instrumentos financieros y al mercado inmobiliario. En particular, amplía las exenciones para intereses de plazos fijos y elimina la carga de Ganancias sobre alquileres destinados a vivienda.

“El valor de un alquiler para un inmueble destinado a casa habitación no va a pagar impuesto a las ganancias”, afirmó Laiún.

Según la tributarista, esta medida busca incentivar la oferta de viviendas en alquiler y aliviar parte de los problemas estructurales que enfrenta el mercado habitacional en Argentina.

Menos impuestos internos y formalización del empleo

La ley también introduce cambios en los impuestos internos que afectan a distintos bienes y servicios, desde seguros hasta telefonía celular o algunos bienes considerados suntuarios.

Aunque su impacto fiscal no es elevado, Laiún señaló que estas modificaciones apuntan a reducir costos administrativos y simplificar el sistema impositivo.

“El impuesto interno parece un valor chiquito, pero estaba presente en muchos productos como seguros o telefonía celular y ahora se elimina”, explicó.

En paralelo, la reforma incorpora un régimen de regularización laboral destinado a facilitar la formalización de trabajadores que hoy se encuentran no registrados o incorrectamente registrados.

“Hay un régimen para que las relaciones laborales no registradas o mal registradas se regularicen sin penalidades excesivas para el empleador”, indicó.

Para Laiún, el objetivo general de estas medidas es reducir trabas fiscales y administrativas que afectan la actividad económica, dentro de una estrategia gradual de simplificación tributaria. “No se trata solo de bajar impuestos, sino también de eliminar el entorpecimiento que genera la multiplicidad de tributos y declaraciones juradas”, concluyó.

