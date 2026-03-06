El Gobierno abrió sumarios contra UTA y La Fraternidad por no acatar la conciliación obligatoria

El Gobierno nacional inició sumarios contra los gremios del transporte Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por no cumplir con las conciliaciones obligatorias dictadas en el marco de los conflictos laborales del sector. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el procedimiento administrativo se abrió luego de constatar que ambas organizaciones sindicales no acataron la conciliación obligatoria dispuesta conforme a la normativa laboral vigente.

Desde el Ministerio explicaron que el incumplimiento de esa medida constituye una infracción prevista dentro del régimen de sanciones laborales. Por ese motivo, la Secretaría de Trabajo inició los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades y definir las posibles sanciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, las multas previstas pueden oscilar entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado. El monto final dependerá de la evaluación de cada caso y de la gravedad del incumplimiento detectado, aunque cálculos esgrimidos por El Cronista estimaron $70 millones para la UTA y $20 millones para La Fraternidad.

La normativa aplicada surge del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley 25.212. En ese marco, la autoridad laboral tiene la facultad de imponer penalidades económicas cuando se verifican incumplimientos a medidas obligatorias dictadas durante conflictos sindicales.

Desde el Gobierno señalaron que las sanciones buscan garantizar el respeto de las normas laborales y proteger el interés general, especialmente en servicios que impactan de manera directa en la vida cotidiana de millones de personas.

La conciliación obligatoria es una herramienta utilizada por el Estado para frenar medidas de fuerza y abrir una instancia de negociación entre las partes. Durante ese período, tanto los gremios como los empleadores deben suspender acciones que afecten el normal funcionamiento del servicio mientras continúan las conversaciones.

Qué dicen los gremios

La sanción del Ministerio de Capital Humano llegó tras el paro general convocado por la CGT para el jueves 19 de febrero. Hace un mes, el secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, señaló que el paro fue convocado porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.

“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, analizó.

