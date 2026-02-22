Lanzan una investigación interna tras misterioso robo en la Secretaría de Trabajo

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello informó que una sede de la Secretaría de Trabajo sufrió un robo en la madrugada de este domingo. Según el comunicado oficial, desconocidos forzaron la reja de las oficinas ubicadas en 25 de Mayo 645, en el microcentro porteño, y se llevaron computadoras, televisores y picos de bronce de nichos hidrantes.

El episodio se registró cerca de las 5 de la mañana, en el sector donde funciona la atención al público del Programa Asistir. Según afirmaron las fuentes, los intrusos recorrieron el entrepiso y los pisos primero, segundo, tercero y cuarto, donde revisaron cajones y muebles. El edificio, a siete cuadras de la Casa Rosada, cuenta con custodia habitual.

Todavía no se conoce exactamente la magnitud del daño producido por el robo. Un relevamiento preliminar confirmó que faltan dos televisores y al menos 17 picos de bronce. No se difundió si se ha sustraído documentación, en el marco de la agitación social por el debate en torno a la reforma laboral. Las tareas de recuento e inventario continúan.

La Justicia federal analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Secretaría de Trabajo

La Policía Federal Argentina, Asuntos Internos y Policía Científica están realizando las pericias correspondientes. Las cámaras de seguridad del edificio resultan un elemento clave: se analizan para establecer el horario preciso de ingreso y egreso, la cantidad de personas involucradas y el recorrido que hicieron. Circulan capturas de pantalla preliminares muestran a un individuo con gorra azul y blanca y campera verde accediendo a un nicho hidrante en el tercer piso.

La causa quedó radicada en la Secretaría N° 15, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8. El Ministerio abrió una investigación interna y dispuso un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, fallas en los protocolos de seguridad y mecanismos de control de acceso. Hasta el momento no se informó sobre la identidad de los responsables ni detenciones.

Según difundió Infobae, fuentes oficiales dejaron saber que una puerta blindex contigua estaba sin llave, lo que despierta sospechas acerca de si hubo connivencia de trabajadores de la dependencia en el suceso.

El hecho se comunicó oficialmente a través de un posteo en redes sociales con el título Robo en la Secretaría de Trabajo, que el presidente Javier Milei compartió. Las reacciones no se hicieron esperar: decenas de publicaciones destacaron el hecho de que se haya encontrado una puerta cerrada sin llave y levantaron suspicacias tanto sobre los propios empleados de la Secretaría de Trabajo como sobre el sindicalismo, en una semana caliente para la órbita laboral.

