Se incendiaron dos galpones de la empresa Norlog en Tigre

Una enorme columna de humo negro alertó a los vecinos de Tigre este viernes por la tarde. El fuego destruyó por completo dos galpones de la firma Norlog, ubicados en el parque industrial de Benavídez, en Tigre, sobre la ruta 9. El siniestro afectó las instalaciones situadas a la altura del kilómetro 37 y se vio desde varios kilómetros de distancia debido a la magnitud de las llamas.

El incendio comenzó cerca de las 15:00 en uno de los depósitos donde se guardaban electrodomésticos y computadoras importadas. En pocos minutos, el fuego se trasladó al galpón de al lado, donde se almacenaban cargamentos de vinos. La velocidad con la que se expandieron las llamas complicó las tareas iniciales de los trabajadores, que intentaron usar los matafuegos del predio.

Siete dotaciones de bomberos de Tigre, Escobar y San Fernando llegaron al lugar para combatir el foco principal. Los especialistas centraron su trabajo en evitar que el calor alcanzara a otros galpones cercanos del complejo logístico. Cerca de las 17:00, los efectivos lograron controlar el incendio, aunque las pérdidas materiales en los dos sectores afectados fueron totales.

Desde la policía confirmaron que no hubo personas lesionadas ni trabajadores atrapados durante la emergencia. El personal que estaba en las oficinas y en los depósitos cercanos evacuó el lugar rápidamente apenas escuchó la alarma de incendio. Los directivos de la empresa pusieron las cámaras de seguridad a disposición de la justicia para intentar determinar cómo empezó el fuego.

La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Benavídez, que ordenó peritajes para el sábado a la mañana. El tránsito por la colectora de la ruta 9 y la avenida Presidente Perón sufrió cortes intermitentes para permitir el paso de los camiones de bomberos. Mientras tanto, una guardia de cenizas permaneció en el predio para evitar que el viento reavivara las brasas entre los escombros.

El impacto en el parque logístico

La empresa Norlog funciona como un centro estratégico para el transporte de mercaderías hacia los puertos de Zárate y Buenos Aires. El predio cuenta con una infraestructura pensada para el movimiento de grandes volúmenes de carga. Este incidente representó un golpe fuerte para la logística de la zona, ya que los galpones destruidos almacenaban productos de alto valor que recién entraban al mercado local.

Las pérdidas económicas por las computadoras y los vinos destruidos fueron millonarias, según los primeros cálculos de la firma. Al quemarse productos electrónicos, la combustión de plásticos y baterías generó un humo muy tóxico que obligó a los vecinos de los barrios cercanos a cerrar sus ventanas. Los peritos de bomberos analizaron los restos de la instalación eléctrica del primer galpón para ver si un cortocircuito desató el desastre.

Finalmente, el operativo de enfriamiento del lugar duró varias horas debido a que el alcohol de los vinos mantuvo la temperatura muy alta debajo de las chapas caídas. Defensa Civil de Tigre colaboró con el monitoreo de la zona para asegurar que no existieran riesgos de derrumbe en las paredes que quedaron en pie. Se espera que la actividad en el resto del parque industrial se normalice durante el transcurso del fin de semana.

