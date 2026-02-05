Epuyén tras el fuego: el intendente confirmó que se quemó un centenar de casas en dos años

El intendente de Epuyén, José Contreras, hizo un balance desgarrador sobre el impacto de los incendios forestales que castigaron a la localidad chubutense. Confirmó que, entre el año pasado y lo que va de este verano, el fuego ya destruyó un centenar de viviendas. Al describir el estado actual de la zona, el jefe comunal aseguró que "ya no queda una montaña con verde natural" y marcó que el panorama es desolador, tras enfrentar dos catástrofes ambientales de forma consecutiva.

Respecto a la situación de las familias afectadas, Contreras detalló que en 2026 se contabilizaron 37 viviendas alcanzadas por las llamas. Sin embargo, llevó un mensaje de esperanza al afirmar que todos esos hogares serán reconstruidos en sus lugares originales. Según las estimaciones de las empresas constructoras, el plazo de obra será de aproximadamente tres meses, un proceso que el intendente consideró vital para que la comunidad empiece a dejar atrás la tragedia.

Las lluvias recientes funcionaron como un alivio para los equipos de emergencia que trabajaron durante casi un mes sin descanso. El intendente señaló que las precipitaciones trajeron un respiro necesario y permitieron que los brigadistas operen con mayor comodidad en los focos que aún persisten. A pesar de la humedad, el jefe comunal insistió en que el daño del paisaje es total y que el territorio quedó rodeado de cenizas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Sobre el origen del desastre, la justicia chubutense sigue una pista que apunta a la intencionalidad. Contreras explicó que, si bien la investigación continúa, el fiscal de la causa detectó el uso de acelerantes en los focos iniciales. El mandatario local expresó su expectativa por encontrar a los responsables de un incendio que no solo golpeó a Epuyén, sino que también afectó severamente a localidades vecinas como El Hoyo, El Maitén y Cholila.

De cara al próximo fin de semana largo, el intendente hizo un llamado a la solidaridad de todos los ciudadanos a través del turismo. Marcó que la presencia de visitantes es fundamental para que el pueblo logre ponerse de pie y pidió que "no los dejen solos" en este proceso de recuperación. Para Contreras, la reactivación económica es el segundo paso necesario tras haber contenido la emergencia que mantuvo en vilo al sur.

La crisis ígnea se extiende en la Patagonia

El drama de los incendios no fue exclusivo de Chubut, sino que incluyó a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El avance de las llamas en diversas jurisdicciones obligó a coordinar esfuerzos de logística y personal entre los gobiernos provinciales para intentar frenar la propagación en zonas de difícil acceso, donde el fuego amenazó tanto bosques nativos como áreas productivas.

Incendio en Epuyén

Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo nacional formalizó este lunes la emergencia ígnea para la provincia de Santa Cruz a través del decreto 80/2026 publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, gestionada a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, buscó agilizar el envío de recursos técnicos y financieros para combatir los focos activos y asistir a los damnificados por las pérdidas materiales y ambientales.

La justificación oficial para declarar la emergencia se apoyó en las condiciones climáticas adversas que atravesó la región sur del país. Los informes técnicos señalaron una sequía persistente, sumada a eventos de actividad eléctrica y temperaturas que superaron la media histórica de la Patagonia. Este combo generó el escenario perfecto para que cualquier chispa, accidental o intencional, se transformara en un incendio incontrolable.

Sin embargo, la oposición alertó sobre el anuncio del Gobierno, indicando que no se trataba realmente de una partida extra para asistir a las poblaciones afectadas, sino que era la puesta en marcha de un trámite para regularizar la deuda de Nación con los cuarteles de bomberos voluntarios, monto establecido anualmente por ley.

TC/ML