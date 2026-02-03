“Lamentablemente la situación es sumamente delicada”, dijo Damaso Larramburu al describir el escenario que atraviesa la Patagonia. Un invierno “sumamente seco, con muy poca agua y muy poca nieve” dejó al descubierto una emergencia previsible, que hoy se expresa en incendios de gran magnitud en parques nacionales vecinos. Mientras en el Parque Nacional Los Alerces ya se quemaron unas 50.000 hectáreas, en Nahuel Huapi, bajo su dirección, los focos fueron “pequeños, controlados y sin peligro”, gracias a una rápida actuación de brigadistas y vecinos que mantienen una vigilancia permanente ante un fuego que, advirtió, “es muy difícil de combatir”. "Tuvimos la buena expertise de todos y eso hizo que nosotros no tengamos un solo evacuado", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Damaso Larramburu es abogado y dirigente político. Se desempeñó como diputado nacional en varios períodos, desde finales de los 80 y durante los años 90. Ejerció como director del Banco Provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2009 y vicepresidente del Grupo Banco Provincia. Actualmente se desempeña como intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, liderando la administración de uno de los parques nacionales más antiguos de la Argentina, gestionando conflictos territoriales, el ordenamiento del lago y la prevención de incendios forestales.

¿Podría hacer una crónica de lo que está ocurriendo con los incendios en la zona del Parque Nacional que se encuentra bajo su dirección?

Lamentablemente la situación de la provincia de Chubut, del Parque Nacional Los Andes, es sumamente delicada. Se han quemado aproximadamente 50.000 hectáreas. Entonces, es sumamente compleja. Toda la Patagonia ha tenido un invierno sumamente seco, muy poca agua, muy poca nieve, y había, más que una previsión, una situación de emergencia por la sequía. Y, lamentablemente, se han producido estos incendios en un parque vecino, que es el Parque Los Andes.

El fuego, avivado, insisto, por los vientos y por una zona especial de la zona de pinos ha generado toda esta catástrofe que está siendo combatida por brigadistas, por guardaparques, por la provincia de Chubut, por vecinos. Situación sumamente compleja. Y, en relación a parques vecinos, estamos teniendo un extremo cuidado en visibilizar pequeños focos que se han dado en el Parque Nacional Lanín.Y también observamos algunas situaciones, yo diría criminales, de manos todavía no identificadas, que han atentado también contra esta situación que se está dando.

O sea que en el Parque Nacional Nahuel Huapi los focos que hubo fueron pequeños, controlados, y no hay peligro.

La semana pasada tuvimos dos focos, uno en la zona de Trafullio, en la zona de la ruta 40, luego de una fuerte tormenta de rayos, que por una rápida actuación de nuestros guardaparques y de nuestros brigadistas pudieron ser aventados, controlados, y no hemos tenido ningún inconveniente. Eso no significa que tengamos una atención permanente. Como le señalé anteriormente, el año 25 fue inédito para la Patagonia desde el punto de vista climatológico. Es decir, las lluvias fueron mínimas; prácticamente la temporada de nieve, temporada de esquí, que es la temporada fuerte en el sur, tuvo una fuerte merma porque prácticamente no hubo nieve en el Cerro Catedral, prácticamente en la base.

Eso nos determinaba la posibilidad de tener un incendio en un verano muy duro. Y, en el caso de los alerces, es una tormenta de rayos que son situaciones muy complejas para las zonas boscosas. Por suerte, por la buena pericia de nuestra gente y también por la mano de Dios, creo que hasta ahora estamos controlados, pero muy atentos a lo que está sucediendo.

Con su experiencia y dado, todas estas circunstancias que se dieron durante el invierno, que hacían previsible que en el verano la posibilidad de incendio fuera mayor, los recursos del presupuesto operativo para combatir el fuego que se destinaron a lo largo del año pasado y lo que va de este, ¿fueron los suficientes?, ¿hubo imprevisión, teniendo en cuenta los avisos que la naturaleza venía dando?

En este tipo de incendio los recursos nunca son suficientes, pero hay un soporte tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, como de las fuerzas federales, en integrar comandos de emergencia conjuntos, los famosos COE. Yo no puedo darle precisiones sobre alerces, pero puedo comentarle del incendio del año pasado en el Nahuel Huapi, donde tuvimos una colaboración permanente tanto del gobierno de Río Negro, tanto del gobierno nacional, tanto de las fuerzas federales y, fundamentalmente, también de los vecinos que trabajaron sin cesar.

Y, en el caso del incendio nuestro del año pasado, tuvimos la buena expertise de todos y eso hizo que nosotros no tengamos un solo evacuado, un solo herido, una sola vivienda quemada, ninguna actividad turística que dejara de funcionar. De modo tal que, ante una catástrofe, sabemos que es lo que hay que conviene hacer.

Fíjese usted Chile. Chile es uno de los países de mayor experiencia y manejo del fuego y con enorme cantidad de medios aéreos y de brigadas, y Chile está sufriendo hoy un incendio enorme, como lo sufrió en su momento Los Ángeles o como lo sufrió en su momento Canadá. Y estoy refiriéndome a países que tienen una experiencia y una capacidad operativa enorme para combatir el fuego. El fuego es muy difícil de combatir, y cuando usted me pregunta de los medios, nunca en una catástrofe los medios son suficientes, pero se está haciendo todo el aporte para poder hacerlo. Yo tengo, desde mi parque, suficiente apoyo y el suficiente trabajo para prevenir estos incendios.

En el caso de Alerces, no le puedo dar una precisión exacta. Sé que fue por la caída de un rayo y hay un comando de emergencia trabajando a destajo para que el fuego no pueda extenderse fuera del Parque Los Andes y afectar a la provincia de Chubut. En parte ha salido del parque. Hoy se está defendiendo la población de Cholila para que no llegue y para que no afecte, sobre todo, vidas, viviendas, y tratando de combatir cara a cara los brigadistas, guardaparques, vecinos, con el fuego.

