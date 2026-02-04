Las lluvias en la cordillera trajeron un breve alivio, pero no lograron frenar el avance del fuego en la Patagonia

Las lluvias en la cordillera patagónica trajeron este miércoles un breve alivio, pero no lograron frenar el avance del fuego, que volvió a escalar en las últimas horas. Pese a que las precipitaciones registradas alcanzaron los 8 milímetros, los incendios siguen activos en sectores del Parque Nacional Los Alerces y otras zonas rurales.

El Gobierno de Chubut reconoció que ese volumen de agua resultó insuficiente, por lo que "el alivio fue apenas momentáneo". El pronóstico meteorológico indica la presencia de vientos, baja humedad y temperaturas que favorecen la presencia extrema de fuego para los próximos días.

El martes, las precipitaciones sumaron apenas 5 milímetros de promedio en varios puntos de la provincia. Sin embargo, para este miércoles la planificación incluyó un "combate sostenido" en las zonas norte y centro, mediante un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales.

Para frenar el avance del fuego y proteger a las poblaciones e infraestructura turística, las autoridades de la provincia desplegaron un operativo con la participación de unos 500 brigadistas y combatientes. Trabajan en terreno, respaldados por medios aéreos, maquinaria pesada y recursos logísticos.

Los incendios siguen activos en sectores del Parque Nacional Los Alerces y otras zonas rurales

El Parque Nacional Los Alerces permanece como uno de los puntos mas críticos. El parte difundido por la administración del parque indicó que la temperatura máxima esperada rondaba los 20°C, con una humedad mínima en torno al 45%.

Según el reporte oficial del Parque Nacional, durante la jornada de este miércoles continuó la movilización de brigadistas hacia el Lago Hito – Lago Menéndez, Punta Mattos – Bahía Rosales y Bahía Toro – Brazo Norte Lago Futalaufquen, los sectores con mayor intensidad de fuego.

El Comando Unificado confirmó al medio local ADN Sur que “no se registraron reactivaciones en Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand”. En paralelo, los equipos desplegaron los equipos trabajaron en Piedras Bayas, Pampa de Sarsa, Villarino y Goya mediante tareas de enfriamiento, también en Pinas de Geréz y Cañadón de Eco Aldea para detectar y controlar puntos calientes.

En el sector de Puerto Patriada se registró una temperatura máxima de 19°C, humedad relativa baja y vientos del oeste con ráfagas. Allí, los brigadistas actuaron en zonas como El Retamal, con recorridos, con detención de puntos calientes y enfriamientos.

El clima indica que los próximos días serán determinantes para los equipos desplegados y para la recuperación de las zonas afectadas. Por el momento, el riesgo de incendio se mantiene elevado y la amenaza sobre la Patagonia y la cordillera persiste.

