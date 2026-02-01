Incendios en la Patagonia: el fuego avanza en cuatro parques nacionales y ya supera las 50 mil hectáreas quemadas

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó este domingo niveles críticos, con focos activos que afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales y una superficie arrasada que ya supera las 50.000 hectáreas. La situación más grave se registra en la provincia de Chubut, donde el fuego amenaza rutas, viviendas y zonas productivas, mientras continúan las evacuaciones preventivas y los operativos de emergencia.

Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), el escenario es de “extrema complejidad” debido a la simultaneidad de los incendios en las zonas Norte y Centro de la región patagónica. El despliegue alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, con un operativo coordinado que involucra a más de 500 brigadistas.

En Chubut, el incendio en la zona de El Hoyo ya consumió alrededor de 50.000 hectáreas. Las tareas de combate se desarrollan en condiciones extremas, con terrenos de difícil acceso, senderos angostos y una topografía que obliga a los brigadistas a avanzar a pie, abriendo paso entre la vegetación con motosierras y herramientas manuales. En algunos sectores, los equipos debieron replegarse por razones de seguridad y retomar el ataque al fuego con una estrategia distinta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El reclamo por los incendios en La Patagonia llegó a Buenos Aires: organizaciones marcharon al Ministerio de Seguridad

Las condiciones meteorológicas juegan un rol clave en la propagación de las llamas. Las altas temperaturas, los vientos intensos y la baja humedad relativa dificultan el control de los focos y favorecen la reactivación de incendios que se encontraban parcialmente contenidos. En las últimas horas, estas variables obligaron a redoblar esfuerzos para evitar que el fuego alcance zonas habitadas.

En el Parque Nacional Los Alerces, uno de los puntos más comprometidos, trabajan actualmente 247 personas de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut. Además, el organismo nacional mantiene en alerta a otros 300 brigadistas de distintas regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

Para facilitar el operativo, las autoridades dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el Lago Futalaufquen. También recordaron que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico cuentan con prioridad absoluta de paso, en el marco de un despliegue que incluye 20 medios aéreos entre helicópteros y aviones hidrantes, que cargan agua en lagos cercanos para combatir las llamas desde el aire.

La magnitud de la crisis llevó al Gobierno nacional a avanzar con la declaración de Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, que se sumará en las próximas horas a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, jurisdicciones que ya cuentan con ese estatus legal. La medida busca agilizar recursos, asistencia y coordinación interjurisdiccional frente a una de las emergencias ambientales más severas del verano.

En el terreno, el operativo continúa bajo estrictos protocolos de seguridad. “Intentamos avanzar pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma”, explicó uno de los combatientes del fuego en diálogo con TN.

gd / EM