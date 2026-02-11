Inesperada nevada cubrió Bariloche y El Bolsón tras días de incertidumbre por los incendios forestales

La entrada de un gran frente frío provocó una inesperada nevada en Bariloche y El Bolsón, ubicadas al oeste de Río Negro, este martes 10 de febrero, pintando de blanco dos localidades que, hasta hace pocos días atrás, soportaban temperaturas extremas y corrían serios riesgos de sufrir más incendios forestales devastadores. Para sorpresa absoluta de turistas y residentes, tanto el Cerro Catedral como las cumbres del Piltriquitron amanecieron cubiertas completamente de nieve, con una temperatura promedio de 4 grados bajo cero.

Esto se debe, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al avance de un frente frío procedente del Pacífico sobre la cordillera, a la altura de Río Negro y Neuquén, lo que provocó la nevada y cambió completamente el paisaje de la zona; según el organismo, este fenómeno duraría, por lo menos, un día más.

Las lluvias en la cordillera trajeron un breve alivio, pero no lograron frenar el avance del fuego en la Patagonia

Lo ocurrido sorprendió incluso a los expertos porque el fin de semana pasado el termómetro había llegado a los 30 grados, poco después que el gobierno nacional decidiera decretar la emergencia ígnea en Río Negro.

En este contexto, las autoridades de Defensa Civil pidieron extremar las precauciones, en especial a aquellos automovilistas que usen la Ruta 40 que conecta varias localidades ubicadas entre Río Negro y Neuquén.

Cerro Catedral

El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea en cuatro provincias

El Gobierno decidió declarar, por decreto, la Emergencia Ígnea por un año en las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa y Neuquén. La medida se implementó el 30 de enero a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026. La decisión implica que la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, coordinará acciones de prevención, combatirá los incendios y asistirá a la población afectada por el fuego.

El Poder Ejecutivo decidió usar un DNU explicando que el trámite legislativo normal demoraría innecesariamente las medidas urgentes que se necesitaba para resolver el problema, a pesar de que los incendios habían comenzado a devastar los bosques nativos, las zonas residenciales y productivas hacía un mes y medio, aproximadamente.

Epuyén tras el fuego: el intendente confirmó que se quemó un centenar de casas en dos años

Por la grave crisis climática que sufría la Patagonia como consecuencia de los incendios forestales, los gobernadores del sur ya habían solicitado al Congreso que tratara de forma urgente la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias.

Incendios en Chubut

Por su parte, el Ministerio de Seguridad anunció el pasado 29 de enero la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, dinero que se invertirá en equipamiento y capacitación. “La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva.

HM/ML