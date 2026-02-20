Explosión y cuatro heridos en el Instituto de Gendarmería por un paquete bomba

Un estallido en el corazón del edificio de Gendarmería Nacional provocó este viernes una evacuación de emergencia y un despliegue masivo de seguridad en el Bajo porteño. Cuatro efectivos de la fuerza resultaron heridos tras la explosión de un paquete sospechoso en la zona de la Escuela Superior. El incidente activó de inmediato un protocolo antiterrorista conjunto entre brigadas federales y de la Ciudad para asegurar la zona.

El siniestro se registró en el piso 11 del complejo educativo, donde funciona el instituto universitario. Según confirmaron fuentes policiales, el paquete no era una entrega reciente: la correspondencia ingresó a la sede hace tres meses y permaneció guardada en un depósito hasta esta mañana. La explosión se produjo en el momento en que los especialistas intentaron manipular el paquete para verificar qué tan peligroso podía ser.

Respecto a los afectados, el SAME trasladó a dos agentes al Hospital Argerich con quemaduras en el tórax y las extremidades. Otros dos uniformados recibieron asistencia en el lugar debido al aturdimiento y la inhalación de humo, aunque las autoridades indicaron que ninguno corre riesgo de vida. Los médicos decidieron dejarlos bajo observación preventiva para evaluar la evolución de las lesiones.

El operativo de emergencia obligó al corte total del tránsito sobre la avenida Paseo Colón, entre Independencia y Belgrano. En la terminal educativa trabajaron especialistas del Centro Nacional Antiterrorista y unidades antibombas, quienes detonaron de forma controlada otros dos paquetes similares hallados en el mismo sector. La magnitud del procedimiento generó fuertes demoras en la circulación de vehículos durante toda la tarde.

La investigación del caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado ordenó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) para rastrear el origen de los envíos y determinar sus componentes químicos. El edificio quedó clausurado temporalmente para que los peritos pudieran recolectar pruebas y asegurar que no existieran más focos de peligro.

El trasfondo del ataque y la institución

El Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA) es una institución clave de formación de posgrado para los oficiales de alto rango de la fuerza. Creado bajo la Ley 26.286, su función principal es la actualización académica y profesional en materia de seguridad nacional. La explosión de este viernes puso en tela de juicio los protocolos de escaneo y recepción de correspondencia de un lugar que funciona como centro de estudios superiores.

Fuentes de la investigación señalaron a Clarín que la prioridad ahora es reconstruir la cadena de custodia del material explosivo desde su llegada al edificio hace 90 días. Se buscó establecer si los bultos evadieron los controles habituales o si la demora en su apertura se debió a una falla administrativa interna. Los especialistas en explosivos analizaron los restos de los artefactos para identificar si el mecanismo de activación responde a algún grupo u organización conocida.

Finalmente, el comando de la fuerza inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades sobre el almacenamiento del material peligroso en un área de oficinas. A pesar de que los daños materiales se centraron en el piso 11, el humo se desplazó por los ductos de ventilación hacia el resto del inmueble. Las clases y actividades administrativas se suspendieron hasta que el juez Martínez De Giorgi autorice el reingreso del personal docente y administrativo.

