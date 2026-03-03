El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, intimó formalmente al Gobierno de Gildo Insfrán por un presunto caso de adoctrinamiento infantil en una escuela de Formosa, luego de que se viralizara un video donde alumnos de primaria entrevistaron al mandatario durante una actividad oficial de inicio del ciclo lectivo.

La carta fue dirigida al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, y plantea que la participación de niños en lo que fue considerada una actividad con “marcada carga de propaganda político-partidaria” podría vulnerar principios constitucionales y normativas educativas que garantizan la neutralidad del ámbito escolar.

El episodio que motivó la intimación sucedió en la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, donde se realizó la inauguración del establecimiento y la apertura formal del ciclo lectivo. En las imágenes compartidas en redes sociales se ve a un grupo de alumnos entrevistando a Insfrán, formulando preguntas y comentarios con "carga de propaganda político-partidaria relativa a las acciones del Gobierno provincial y a la figura del gobernador, con expresiones orientadas a enaltecer su imagen", según la cartera de Pettovello.

Desde la Secretaría de Educación de la Nación calificaron esta situación como un hecho de “gravedad institucional” y criticaron el uso del ámbito educativo para resaltar figuras políticas en funciones, especialmente mediante la participación de menores de edad. La presentación oficial sostiene que estas prácticas podrían comprometer "el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos".

Para fundamentar la intimación, la cartera nacional apeló a distintos marcos legales vigentes. Entre ellos mencionó los artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) de la Constitución Nacional, vinculados al derecho a enseñar y aprender sin coacción, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege la libertad de pensamiento y expresión. Además, se citó el artículo 126 de la Ley de Educación Nacional, que resguarda a los alumnos frente a posibles agresiones psicológicas y garantiza el respeto por su conciencia.

La nota enviada por Capital Humano no se limita a solicitar explicaciones: también exige respuestas concretas en un plazo perentorio. El Ministerio provincial deberá informar si abrió una investigación interna para esclarecer los hechos y qué medidas se adoptarán con respecto a las autoridades escolares que permitieron u organizaron la actividad.

Además, la cartera nacional requirió que Formosa detalle qué mecanismos de sanción tiene previstos para este tipo de situaciones y qué protocolos aplicará para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las aulas, con el fin de evitar que se repitan actividades similares que puedan interpretarse como proselitismo político en contextos educativos.

Por ahora, la respuesta oficial del Gobierno de Formosa no fue difundida públicamente, mientras que desde la cartera nacional esperan que en los próximos días se reciban las explicaciones solicitadas y se aclaren las medidas que se adoptarán "para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos" en el inicio del ciclo lectivo 2026.

El video de alumnos de primaria entrevistando a Insfrán: "Tío Gildo"

El video que disparó el escándalo de Capital Humano muestra a tres niños de primaria entrevistando al gobernador en una emisión televisada. Dentro de un aula, con maestras rodeándolos y Gildo Insfrán del otro lado de la mesa, un estudiante le pregunta a otro: "¿Tiziano, sabés quién es el responsable de que nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?". "Claro, Mati. Nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más", responde otro.

"Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?", continúa la entrevista, y el mandatario responde que "satisfacción". Por último, otro alumno suma: "Señor gobernador, estamos muy ansiosos: este año, ¿recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados?". "Los están recibiendo todas las instituciones educativas de la provincia". En el cierre, el conductor (de no más de 11 años) le agradeció al "tío Gildo", a lo que el gobernador respondió con una cálida risa.

