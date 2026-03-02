El bloque docente de la CGT se plantó tras el paro y advierte por la parálisis del sistema

El conflicto educativo subió un escalón más. Tras la contundente jornada de protesta nacional, los gremios docentes de la CGT salieron en bloque a cruzar las políticas de ajuste de la Casa Rosada, sentenciando que para la gestión de Javier Milei la educación pública ha pasado a ser un "gasto a eliminar" más que un derecho a garantizar. La jornada estuvo marcadan por la reunión de negociación salarial que los sindicatos tuvieron en el mediodía del lunes en la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero.

Desde la UDA, SADOP, AMET y los gremios universitarios (Fedun y Fatun), la lectura es claro: el Gobierno no solo busca licuar los salarios frente a la inflación, sino desarticular la estructura del sistema educativo nacional mediante el desfinanciamiento.

En una conferencia de prensa de esta tarde en la calle Azopardo, y con el respaldo y presencia del triunviro cegetista con Cristian Jerónimo y Jorge Sola, Sergio Romero, el principal referente de UDA y secretario de Políticas Educativas de la central obrera, lamentó: "Hoy un docente, con la mirada del Gobierno nacional, no puede ganar menos que 500 mil pesos".

El dirigente también habló de la reunión paritaria que convocó la secretaria de Trabajo de este lunes al mediodía, la cual fue anticipada por PERFIL: "La reunión duró una hora y pasó a cuarto intermedio sin propuestas salariales". Además, el referente de los docentes volvió a insistir en que es prioridad darle un punto final al daño a la educación técnica, debido al retiro de inversiones en tecnología y maquinaria para los talleres.

De acuerdo a lo que supo este medio, desde el oficialismo reconocen que no hay puntos de consenso con los dirigentes gremiales, con lo cual el conflicto que hoy se materializó en una huelga federal se puede profundizar.

Para los dirigentes cegetistas, el discurso oficial de "modernización" choca de frente con la realidad de las aulas y los laboratorios. "Estamos ante un Gobierno que desprecia el conocimiento y la formación de los trabajadores. La educación no es una prioridad para este modelo, es un blanco de ataque", señalaron fuentes del bloque educativo tras esta reunión de sindicatos.

Los gremios además denunciaron que la pérdida del poder adquisitivo en el sector ya es histórica, con salarios que en muchos casos no alcanzan a cubrir la canasta básica. “Desde diciembre de 2023 a la fecha, el salario docente ha perdido un 38,5%”, dijo Marina Jaureguiberry, titular de SADOP.

