lunes 20 de octubre de 2025
Politica

Gildo Insfrán encabezó un multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista en Formosa

Más de 15 mil personas participaron del homenaje encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, quien recordó la gesta del 17 de octubre de 1945 y llamó a la unidad del pueblo argentino frente al contexto político actual.

Formosa
Gildo Insfrán encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en Formosa, ante una multitud que colmó el predio central. | Formosa

Acompañado por una masiva presencia de militantes, dirigentes y simpatizantes del justicialismo, Insfrán recordó la gesta que dio origen al movimiento nacional y popular y destacó el rol protagónico de los trabajadores en la liberación de Juan Domingo Perón.

Formosa

“Fueron los obreros, las clases trabajadoras, quienes lograron esa gesta. En ese discurso el general Perón le dijo al pueblo: ¡únanse! Porque sobre la unidad de ustedes construiremos la Patria libre, justa y soberana”, expresó el mandatario.

Formosa

En un mensaje de fuerte contenido político, el gobernador llamó a la unidad del pueblo argentino frente a la situación nacional y cuestionó las políticas del Gobierno central, señalando que “tenemos un presidente que se hace el león con los más débiles, pero con los más fuertes se porta como un perrito faldero”.

Finalmente, Insfrán convocó a la militancia a expresarse en las urnas el próximo 26 de octubre, en las elecciones que se realizarán con el sistema de boleta única papel, e instó a hacerlo “fuerte, al medio y con el corazón”.

Formosa

El acto concluyó con un cerrado aplauso y las tradicionales consignas de la liturgia peronista: “¡Viva Perón, viva Evita, viva el Modelo Formoseño!”.

