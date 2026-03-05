El Banco Central sumó US$ 124 millones pero las reservas perforaron los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió una importante suma de dólares en esta última rueda. En oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 124 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas cayeron ligeramente y llegaron a los US$ 45.825 millones, con una reducción de US$ 383 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 42 ruedas y suma compras por US$ 2.963 millones desde que comenzó el año. En marzo la autoridad monetaria lleva comprados US$ 251 millones.

En el mes de marzo las reservas crecen US$ 265 millones mientras que en el acumulado del año, las reservas suben US$ 4.660 millones. El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.670 millones".

Desde el Central explicaron que la caída en el nivel de reservas respondió a una caída de cotizaciones (el oro cedió 1,4%), lo que provocó una merma de US$ 200 millones y al pago de compromisos con organismos internacionales por unos US$ 30 millones.

A comienzos de semana, el Banco Central afrontó un pago de deuda por US$ 1.004 millones correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento emitido por la entidad para empresas con obligaciones comerciales en el exterior. El bono permitió a las compañías saldar compromisos con proveedores internacionales utilizando un título en moneda extranjera, aunque bajo normativa argentina.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este jueves 5 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.407. El dólar Blue cerró a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta.

