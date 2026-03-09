A cuánto cerró el euro en Argentina hoy, lunes 9 de marzo

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 9 de marzo

El euro blue hoy, lunes 9 de marzo de 2026, cerró a $1.772,75 para la compra y $1.705,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 9 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 9 marzo cerró a a $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.206,01 para la compra y $1.601,23 para la venta este lunes 9 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este lunes 9 de marzo

Este lunes 9 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Nación: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.597,87 comprador y $1.688,58 vendedor.

Banco Supervielle: $1.602 comprador y $1.698 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 9 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 9 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.