El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció la puesta en marcha de una nueva herramienta tecnológica dentro de su ecosistema digital. A partir de esta semana, los afiliados cuentan con una función específica en la plataforma Mi PAMI denominada "Mis entregas", diseñada para monitorear el trayecto de los higiénicos absorbentes descartables desde el centro de distribución hasta el domicilio del beneficiario.

La medida busca centralizar la gestión de insumos críticos y dotar de mayor previsibilidad a los adultos mayores que dependen de la provisión estatal de pañales y apósitos. Según la información oficial difundida por el organismo este 10 de marzo, la sección permite realizar consultas rápidas sobre el estado de los pedidos, eliminando la necesidad de intermediarios y simplificando un proceso que históricamente generaba incertidumbre en los usuarios.

Dentro del nuevo apartado, los beneficiarios encontrarán una pestaña de "Solicitudes" para visualizar los envíos que están actualmente en curso. Por otro lado, la pestaña "Historial" permitirá acceder al registro de las entregas que ya fueron efectivizadas en meses anteriores. El sistema refleja de manera fáctica los datos registrados en la base de datos central de la obra social, garantizando la transparencia en la trazabilidad del insumo.

El seguimiento detallado contempla cuatro estados posibles para cada pedido. El primero es "en preparación", que indica que el paquete está siendo armado en los centros logísticos. El segundo es "en camino", señalando que el repartidor ya posee el producto y se desplaza hacia el domicilio declarado. Finalmente, el sistema marcará "entregado" tras la recepción o emitirá un aviso en caso de que la visita no haya podido concretarse por ausencia del titular.

Transparencia y detalles del contenido

Además del estado logístico, la plataforma Mi PAMI mostrará información específica sobre el contenido de cada paquete enviado. Esto permite que el afiliado o su apoderado verifiquen si la cantidad y el tipo de absorbentes coinciden con la prescripción médica vigente. También se podrá visualizar el domicilio exacto bajo el cual se registró la solicitud, evitando errores en la distribución domiciliaria.

Desde el organismo destacaron que esta actualización tecnológica apunta a modernizar los mecanismos de control y ofrecer tranquilidad a los afiliados. Al conocer la etapa exacta del envío, los beneficiarios pueden organizar su presencia en el hogar para recibir los insumos, reduciendo el margen de entregas fallidas que complican la cadena de suministro en las agencias locales.

La implementación de "Mis entregas" se suma a la estrategia de digitalización que PAMI viene profundizando para reducir la presencialidad innecesaria en las Unidades de Gestión Local (UGL). La trazabilidad digital permite que el jubilado tenga el control de su prestación desde cualquier dispositivo con acceso a internet, agilizando los tiempos de respuesta ante posibles demoras en la logística privada contratada por el Instituto.

En caso de detectar irregularidades en el domicilio registrado o de tener dudas persistentes sobre la fecha de recepción, los canales de atención tradicionales permanecen operativos. El número 138 (PAMI Escucha y Responde) habilitó la opción 0 específicamente para consultas relacionadas con estas entregas, manteniendo además la atención presencial en las agencias para quienes no manejen las herramientas digitales.

Impacto en la logística de insumos

La provisión de higiénicos absorbentes es uno de los servicios con mayor demanda dentro de la obra social. La incorporación de esta función técnica responde a una necesidad de optimizar los recursos y mejorar la experiencia del afiliado. Al transparentar el proceso, PAMI busca minimizar los reclamos por falta de entrega y asegurar que los insumos lleguen de manera efectiva a quienes presentan patologías que requieren su uso diario.

Esta mejora en la trazabilidad se enmarca en un proceso de reordenamiento administrativo. La eliminación de trámites burocráticos para conocer el paradero de un pedido refuerza la autonomía del beneficiario. El sistema está diseñado para ser intuitivo, con un lenguaje visual claro que identifica rápidamente el progreso de la logística mediante los estados mencionados anteriormente.

Finalmente, el organismo recordó que es vital mantener actualizados los datos de contacto y el domicilio de entrega en la base de datos de Mi PAMI. La correcta geolocalización de los pedidos es la base para que el nuevo sistema de seguimiento funcione con precisión y los repartidores logren concretar la entrega en el primer intento, optimizando así los costos operativos del sistema de seguridad social.

