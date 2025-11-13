PAMI: cómo renovar la orden médica de pañales antes del 30 de noviembre y evitar demoras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (PAMI) alertó a sus afiliados sobre un trámite obligatorio para quienes reciben pañales en su domicilio: renovar la orden médica antes del 30 de noviembre. La actualización es indispensable para garantizar la continuidad del beneficio y evitar que el envío quede interrumpido en diciembre.

PAMI: la clave para asegurar la entrega de pañales gratuitos en tu domicilio

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables exige que todos los afiliados renueven su Orden Médica Electrónica (OME) cada seis meses. Ese plazo se cumple ahora y, por eso, el organismo recordó que es fundamental iniciar el trámite con anticipación.

A diferencia de otros procedimientos, la renovación es simple y no requiere trasladarse a una oficina de PAMI. La gestión se realiza directamente con el médico o médica de cabecera, quien se encarga de emitir la nueva orden en el sistema.

Cómo renovar la orden médica paso a paso

Para mantener la entrega de pañales sin demoras, los afiliados deben seguir tres pasos básicos:

Sacar un turno con el médico de cabecera

La actualización debe hacerla el profesional que sigue la historia clínica del afiliado. Solicitar la nueva Orden Médica Electrónica (OME)

El médico la carga en el sistema de manera inmediata. La renovación habilita otros seis meses de provisión. Verificar los datos personales

Dirección, teléfono y correo deben estar actualizados en PAMI. Un error en la información puede impedir la entrega.

Desde el organismo remarcan que este chequeo es esencial porque los envíos se realizan puerta a puerta. Si los datos no están correctos, el repartidor no podrá completar la entrega.

Qué ocurre si no se realiza la renovación

Si el afiliado no actualiza la OME antes del 30 de noviembre, el sistema de PAMI da de baja automáticamente la provisión. Eso significa que el pedido de diciembre no se generará y, por lo tanto, los pañales no llegarán al domicilio, generando complicaciones especialmente en quienes dependen de este insumo de forma cotidiana.

Para evitar inconvenientes, PAMI recomienda revisar periódicamente que todos los datos personales estén en orden y mantener los trámites dentro de los plazos establecidos.

Recomendaciones para evitar problemas

Actualizar los datos personales cada vez que sea necesario. Un cambio de domicilio o teléfono debe informarse de inmediato.

Desconfiar de llamados sospechosos: ni PAMI ni la empresa encargada de la entrega solicitan claves, datos bancarios ni información personal por teléfono.

Consultar ante cualquier duda llamando al 138 PAMI Escucha y Responde o acercándose a la agencia más cercana.

La renovación semestral es un trámite sencillo, pero fundamental para que miles de afiliados continúen recibiendo un beneficio esencial en tiempo y forma. Mantenerlo al día garantiza bienestar, seguridad y una mejora sostenida en la calidad de vida.

