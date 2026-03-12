El sistema de transporte público en Argentina mantiene vigente el esquema de beneficios para los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran los jubilados y pensionados. A través de la vinculación de la tarjeta SUBE con los datos previsionales, los afiliados de PAMI pueden acceder a un descuento del 55% en el valor del boleto de colectivos, trenes y subtes en todas las localidades donde funciona el Sistema Único de Boleto Electrónico.

Esta medida busca mitigar el impacto del costo de vida en los adultos mayores, permitiendo que el gasto en movilidad no represente un obstáculo para realizar trámites, asistir a consultas médicas o mantener vínculos sociales. El beneficio no es automático por la simple tenencia de la credencial de la obra social, sino que requiere un registro previo en la plataforma oficial del Estado para validar la condición de beneficiario de la Tarifa Social.

Para acceder a esta reducción en la tarifa, el usuario debe generar un PIN SUBE en el apartado "Programas y Beneficios" de la oficina virtual de ANSES. Una vez obtenido este código, se debe registrar la tarjeta en la web oficial de SUBE. El proceso finaliza al apoyar el plástico en una Terminal Automática o mediante la aplicación móvil con tecnología NFC para impactar la bonificación de forma definitiva en el dispositivo.

El descuento del 55% se aplica de manera directa en cada viaje, sin límite de tramos diarios, lo que permite una planificación financiera más previsible para quienes dependen exclusivamente de los haberes mínimos. En las grandes urbes, donde las distancias obligan a realizar combinaciones de transporte, este beneficio se complementa con el sistema de Red SUBE, que ofrece descuentos adicionales por transbordos realizados en un margen de dos horas.

Desde los organismos oficiales remarcaron que el beneficio es de uso personal e intransferible. El uso indebido de la tarjeta con Tarifa Social por parte de un tercero puede derivar en la suspensión de la bonificación y el bloqueo del plástico. Por este motivo, se recomienda a los afiliados de PAMI que realicen el trámite de forma personal o con ayuda de familiares directos a través de los canales digitales habilitados para evitar fraudes.

La Secretaría de Transporte confirmó que la red de localidades con SUBE se expandió en los últimos años, cubriendo no solo el Área Metropolitana de Buenos Aires sino también ciudades del interior. Esto permite que un jubilado de Córdoba, Mendoza o Mar del Plata utilice el mismo beneficio bajo las mismas condiciones de validación que un residente de la Capital Federal, siempre que su tarjeta esté correctamente registrada y nominalizada.

Requisitos y validación del beneficio SUBE-PAMI

El esquema vigente para marzo de 2026 establece que la Tarifa Social Federal es compatible con otras prestaciones, pero el descuento del 55% es el tope máximo fijado para el sector pasivo. Los beneficiarios que ya cuentan con el atributo social en su tarjeta no necesitan realizar el trámite nuevamente, a menos que hayan perdido el plástico o hayan tenido que darlo de baja por rotura o robo.

En caso de extravío, el afiliado debe desvincular la tarjeta antigua desde su perfil de usuario para no perder el beneficio. Una vez obtenida la nueva tarjeta, el proceso de vinculación del PIN generado en ANSES debe repetirse para asegurar que el sistema reconozca la condición de jubilado y aplique la quita correspondiente sobre el valor de la tarifa plana vigente en cada jurisdicción.

Las terminales automáticas ubicadas en estaciones de tren, bancos y delegaciones municipales siguen siendo el punto físico principal para quienes no manejan herramientas digitales. Al apoyar la tarjeta, el sistema indica si el beneficio está "activo". De no ser así, el usuario debe verificar si sus datos personales en la base de ANSES coinciden exactamente con los declarados al momento de registrar el número de tarjeta SUBE en el portal de transporte.

