Cachanosky: "Con el RIGI Milei beneficia a los más ricos, eso es inmoral"

El analista económico Roberto Cachanosky aseguró que el presidente Javier Milei “con el RIGI establece un sistema inmoral”.

RIGI

“Milei haciendo populismo. Mientras ataca a ciertos empresarios denunciándolos por privilegios, él otorga privilegios con el RIGI”, sostuvo el consultor en una publicación de “X”.

“Los derechos no se determinan por el monto de una inversión, sino por la igualdad ante la ley”, argumentó.

“Sistema inmoral”

“Con el RIGI, Milei establece un sistema inmoral”, afirmó Cachanosky. Y luego se preguntó: "¿Por qué el que invierte US$ 200 millones tiene más derechos que el que pone un maxikiosco?"

“Con el RIGI, Milei beneficia a los más ricos en detrimento de los menos ricos. Eso es inmoral. ¿Por qué todavía existe el régimen de Tierra del Fuego?”, concluyó en su análisis.

Discurso de Milei

El presidente Javier Milei volvió a atacar este martes a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla al calificarlos de “prebendarios”.

Durante su mensaje en Nueva York en la inauguración de "Argentina Week” afirmó que los empresarios actuaron "en connivencia con políticos ladrones" para "atacar a los argentinos".