En vivo: Milei inaugura la Argentina Week en Nueva York

El presidente Javier Milei encabeza este martes en Nueva York la inauguración de “Argentina Week”, una feria dirigida a mostrar las oportunidades que el país ofrece a las inversiones empresarias internacionales. Lo acompañan funcionarios de primera línea y diez gobernadores.

Quienes recibieron la invitación del canciller Pablo Quirno fueron los mandatarios provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta); Claudio Vidal (Santa Cruz), y Juan Pablo Valdés (Corrientes). También participan el ministro y el viceministro de Economía, Luis Caputo y José Luis Daza, y el secretario de Energía, Daniel González. Ayer se reunieron con más de cien empresarios de compañías farmacéuticas, mineras, agropecuarias, tecnológicas y financieras, en un encuentro orgizado por el embajador y también empresario Alec Oxenford y la CEO del Council of the Americas, Susan Seagal.

La agenda del presidente Milei este martes comienza con un breve encuentro con el CEO de la banca JPMorgan, Jamie Dimon.

