Trabajador de FATE: "Javier Milei está destruyendo toda la industria"

Marcelo Letor, uno de los 920 operarios que perdió su trabajo en FATE, aseguró que al presidente “Javier Milei no le importa la industria mano de obra argentina porque está destruyendo toda la industria”.

FATE

El empleado, de 55 años, explicó en declaraciones a “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)” que "por suerte ahora ya el juez revocó el desalojo así que estamos más tranquilos porque teníamos el orden de desalojo".

"Tenemos una consideración obligatoria y la empresa no acató la conciliación y no nos deja entrar a trabajar", agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Además señaló que "el 5 teníamos que cobrar la quincena y no nos pagó y ellos están obligados a pagarnos”.

"Teníamos compañeros que estaban trabajando dentro de la planta, la gente de ingeniería que estaba haciendo la parada anual y tampoco le pagó la quincena trabajada, así que están en la ilegalidad total", denunció Letor.

También aclaró que "no es una toma” ya que están en el predio “pacíficamente”. "Nosotros lo que queremos es trabajar, nada más. Y que nos pague la quincena porque estamos acá con muchos problemas económicos", puntualizó.

“Javier Milei está destruyendo toda la industria”

El operario, de 19 años de antigüedad afirmó que a"Javier Milei no le importa la industria mano de obra argentina porque está destruyendo toda la industria".

"Acá hay 920 familias que quedamos afuera, más toda la gente de la limpieza, los tercerizados, alguno de mantenimiento, la gente del comedor, del traslado. El 20% de San Fernando es la empresa Fate. Imagínate que los negocios que acá están también van a cerrar", concluyó.