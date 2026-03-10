Festivales, sierras y recitales: el combo que generó $1.733 millones en el verano cordobés

La temporada de verano volvió a dejar números fuertes para el turismo en Córdoba. Entre diciembre y febrero, la provincia registró un intenso movimiento de visitantes que se tradujo en un impacto económico estimado en $1.733 millones, según datos oficiales del sector.

El flujo turístico superó los 6,7 millones de personas, que se distribuyeron en distintos destinos del territorio provincial. La combinación de paisajes serranos, festivales tradicionales y espectáculos masivos volvió a posicionar a Córdoba entre los destinos más elegidos del país durante los meses de vacaciones.

Uno de los factores que explicó el volumen de visitantes fue la agenda cultural. Grandes encuentros musicales, celebraciones populares y eventos artísticos convocaron a miles de personas de distintas provincias.

Entre los más convocantes estuvieron el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Cosquín Rock, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y el Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia.

A estos encuentros se sumaron otros festivales que también movilizan turismo en diferentes regiones, como el Festival Internacional de Peñas de Villa María o el Festival Nacional del Trigo, además de celebraciones locales que complementan la oferta cultural de la provincia.

Sierras llenas y destinos consolidados

Con un gasto promedio diario por persona de $120.000, los valles de Valle de Punilla y Valle de Calamuchita volvieron a ubicarse entre las zonas con mayor nivel de visitantes.

Esa actividad turística generó además un fuerte movimiento en sectores vinculados como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y entretenimiento.

Un calendario que sigue activo

Más allá de los meses de verano, Córdoba busca sostener el flujo turístico con una agenda cultural y de espectáculos que se extiende durante el resto del año.

En ese marco, la provincia continuará recibiendo shows de artistas internacionales como Alejandro Sanz, Chayanne, Tini, Ricky Martin y Jorge Drexler, además de eventos deportivos como L’Étape Argentina by Tour de France, que recorrerá caminos serranos con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Con esta combinación de naturaleza, cultura y grandes espectáculos, Córdoba apuesta a mantener durante todo el año el dinamismo turístico que caracteriza a la provincia.