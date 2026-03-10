Se enfría el optimismo económico y crece el pesimismo sobre el rumbo del país

El optimismo económico comenzó a enfriarse en la opinión pública argentina y el humor social vuelve a mostrar señales de deterioro. Un relevamiento nacional realizado a fines de febrero por D’Alesio IROL revela que la mayoría de los argentinos percibe un empeoramiento en la situación económica, tanto a nivel general como en la economía personal, mientras se debilitan las expectativas positivas hacia el futuro.

Según los datos del estudio, el 61% de los encuestados considera que la situación económica del país está peor que hace un año, mientras que sólo el 37% cree que está mejor. El dato confirma un cambio en el clima social respecto de los meses anteriores y marca un nuevo avance del pesimismo económico.

El diagnóstico también se replica en el plano individual. El 65% de los argentinos afirma que su situación económica personal empeoró en comparación con el año pasado, lo que representa un aumento de cuatro puntos respecto de la medición previa. La sensación de deterioro económico aparece así como una experiencia extendida que atraviesa distintos sectores sociales.

El enfriamiento del optimismo también se observa en las expectativas hacia el futuro. Consultados sobre cómo imaginan la situación económica dentro de un año, el 55% cree que el país estará peor, mientras que sólo el 42% mantiene expectativas de mejora. Este indicador registra una caída de tres puntos en el optimismo respecto del mes anterior y consolida un clima de incertidumbre económica.

La economía, centro de las preocupaciones

El deterioro en las percepciones económicas impacta directamente en la agenda social. La incertidumbre sobre la situación económica se convirtió en la principal preocupación de los argentinos, desplazando incluso a la inseguridad como tema dominante del humor social.

De acuerdo con el relevamiento, el 65% de los encuestados menciona la incertidumbre económica como su principal preocupación, seguida por la inseguridad y la delincuencia, con 63%, y por la falta de propuestas para el crecimiento económico del país, con 56%. La inflación y el impacto del ajuste también aparecen entre los temas que generan mayor inquietud.

El ranking de preocupaciones muestra que el eje económico vuelve a ordenar la agenda pública. Problemas como la dificultad para pagar créditos o tarjetas, el temor a perder el trabajo y los efectos del ajuste económico forman parte del conjunto de inquietudes que hoy atraviesan a amplios sectores de la sociedad.

El estudio también revela que la agenda de preocupaciones varía según la orientación política de los votantes. Entre quienes apoyan al oficialismo libertario, la inseguridad se ubica como el principal problema, mientras que entre los votantes opositores predominan las preocupaciones vinculadas a los efectos del ajuste, la inflación y la incertidumbre económica. En ese contexto, el deterioro de las expectativas económicas se consolida como uno de los factores centrales del humor social en el inicio de 2026. La percepción de que la economía no mejora, sumada a la incertidumbre sobre el futuro inmediato, vuelve a colocar al desempeño económico en el centro del debate político y social.

Ficha técnica

Estudio nacional de humor social y político realizado por D’Alesio IROL entre el 25 y el 28 de febrero de 2026 mediante encuesta online. El relevamiento incluyó 800 casos de personas mayores de 18 años de todo el país.