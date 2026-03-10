Naftas en Corrientes: el detalle de los precios actuales en YPF, Shell, Axion y Puma

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, región que abastece a más del 20% del crudo mundial, el mercado de combustibles en Corrientes mantiene una estabilidad relativa. Si bien los especialistas advierten que la situación global es altamente volátil, desde las cámaras empresariales llevaron tranquilidad al consumidor local, descartando aumentos desmedidos en el corto plazo.

Alerta de seguridad: Corrientes refuerza sus fronteras ante el conflicto en Medio Oriente

Néstor Acevedo, gerente del Grupo GLG, operador de estaciones Shell y Axion, explicó que la incertidumbre internacional genera presiones en el costo del petróleo, pero que el impacto en los surtidores argentinos será, hasta el momento, moderado.

"La noticia positiva es que los valores no se modificarían de forma drástica", aseguró a radio Continental Corrientes. Incluso, señaló que en algunos productos como la nafta súper se han detectado bajas puntuales.

Precios de referencia en las estaciones correntinas

El mercado local exhibe una dispersión de valores basada en la bandera, la ubicación geográfica y la logística de flete. A continuación, un detalle de los costos actuales por litro en los principales puntos de carga de la provincia:

YPF: La nafta Súper se ubica en $1.756 , la Infinia en $1.899 , el Diésel 500 en $1.937 y el Diésel Infinia en $2.029 .

Shell: Comercializa la Súper a $1.809 , la V-Power a $2.036 , el Evolux Diésel a $1.999 y la V-Power Diésel a $2.169 .

Axion: Registra la nafta Súper a $1.756 , la Quantum a $2.049 , el Diésel a $1.949 y la Quantum Diésel a $2.149 .

Puma: La Súper se ofrece a $1.753, la Premium a $2.088, el Puma Diésel a $2.026 y el Ion Diésel a $2.202. Cabe destacar que para sectores específicos como motos, remises y conductores de aplicaciones, el litro de Súper cuenta con un valor diferencial de $1.710.

Gasoil en alza en Chaco: subió más de 5% en marzo mientras las naftas casi no variaron

Incertidumbre y abastecimiento

Pese a los desafíos logísticos que impone la condición de zona de frontera, desde el sector aseguraron que el abastecimiento está garantizado en toda la región.

El empresario destacó que, si bien la tendencia del mercado global apunta a cambios frecuentes, los ajustes en el país serán de carácter técnico y no responderán a una escalada de precios descontrolada.

La atención del sector se mantiene centrada en la evolución del conflicto en Medio Oriente, ya que cualquier alteración mayor en la producción o transporte de petróleo crudo podría repercutir en el mercado local en las próximas semanas.