Gasoil en alza en Chaco: subió más de 5% en marzo mientras las naftas casi no variaron

El precio de los combustibles en Chaco volvió a moverse durante marzo, aunque con comportamientos diferentes según el tipo de producto. Mientras el gasoil registró aumentos superiores al 5% en menos de un mes, las naftas mostraron variaciones leves y en algunos casos incluso retrocesos.

Un relevamiento realizado en estaciones de servicio de YPF, Shell y Axion evidencia que el mayor impacto en los surtidores se concentró en el diesel, que fue el combustible con la suba más marcada en el inicio del mes.

El gasoil encabezó los aumentos

Los datos comparados entre febrero y marzo muestran que el gasoil fue el producto que más se encareció en la provincia.

En YPF, el precio del diesel pasó de $1836 a $1933, lo que representa una suba del 5,28% en pocas semanas.

Una situación similar se observó en Shell, donde el gasoil aumentó 5,22%, al pasar de $1879 a $1977.

En Axion, el incremento fue algo menor pero también significativo: el diesel subió 4,21%, pasando de $1899 a $1979.

En el caso del diesel premium, también se registraron incrementos, aunque más moderados, con variaciones que oscilaron entre 0,96% y 2,57% dependiendo de la petrolera.

Naftas con subas leves y algunas bajas

A diferencia del gasoil, las naftas mostraron movimientos mucho más acotados durante marzo.

En Shell, la nafta súper bajó alrededor de 1%, pasando de $1799 a $1781, mientras que la premium se mantuvo sin cambios.

En YPF, la súper registró un aumento leve del 1,34%, mientras que la premium tuvo una baja cercana al 0,94%.

Por su parte, en Axion las variaciones fueron mínimas: la nafta súper subió 0,41% y la premium 0,99%.

Precios actuales de combustibles en Chaco

YPF

Nafta Súper: $1.744

Nafta Premium: $1.893

Diesel: $1.933

Diesel Premium: $2.027

Shell

Nafta Súper: $1.781

Nafta Premium: $2.037

Diesel: $1.977

Diesel Premium: $2.153

Axion

Nafta Súper: $1.721

Nafta Premium: $2.039

Diesel: $1.979

Diesel Premium: $2.109

El contexto internacional presiona los precios

Los movimientos en los surtidores chaqueños se dan en paralelo con la tensión en el mercado energético internacional. El conflicto en Medio Oriente impulsó una fuerte suba del petróleo y generó presión sobre los combustibles en distintos países.

En los últimos días, el barril de crudo Brent superó los 118 dólares, lo que impacta en la estructura de costos del sector.

Según estimaciones privadas, los combustibles ya acumulan subas cercanas al 6% en Argentina desde el inicio del conflicto, en un escenario donde las petroleras aplican esquemas de microajustes regionales para adaptar los precios a cada mercado.