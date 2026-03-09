“Coquito, devuelvan la plata”: el fuerte cruce entre Zdero y Capitanich en redes

Un fuerte cruce político entre el gobernador Leandro Zdero y el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich estalló en redes sociales y volvió a exponer la tensión entre oficialismo y oposición en el Chaco que había tenído un primer round en la Legislatura provincial entre la presidenta del cuerpo, Carmen Delgado y el exministro de economía, Santiago Pérez Pons.

La discusión comenzó cuando Capitanich cuestionó el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei, al advertir que dejaría fuera del sistema a gran parte de la red vial chaqueña.

La crítica de Capitanich al plan de concesiones

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el senador planteó que el esquema previsto por Nación solo contempla una parte menor de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Según explicó, en el Chaco existen cerca de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, pero el sistema de concesiones incluiría solo 291 kilómetros, lo que dejaría más de 700 kilómetros sin cobertura ni mantenimiento garantizado.

El exgobernador también alertó que el modelo prevé nuevos peajes y tarifas más elevadas, que, según sostuvo, podrían alcanzar valores de hasta $4.000, además de ampliar las categorías de vehículos alcanzados.

“Las rutas que entran en la concesión son las más transitadas y rentables”, afirmó Capitanich, quien además cuestionó la falta de inversiones significativas en el corto plazo y advirtió sobre impactos en los costos logísticos y en la competitividad de la economía regional.

En ese contexto, también reclamó mayor protagonismo de los gobiernos provinciales en la defensa de proyectos estratégicos como la inclusión del riacho Barranqueras dentro del sistema de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La respuesta de Zdero: acusaciones por corrupción

El gobernador Leandro Zdero respondió públicamente al planteo del senador con un mensaje directo en redes sociales, donde cuestionó la gestión anterior y lanzó acusaciones vinculadas a causas judiciales.

“Coquito: antes sería bueno que devuelvan la plata que se llevaron con la causa Vialidad, la de los Cuadernos y la que se patinaron en el Chaco con el IAFEP y tus socios piqueteros”, escribió el mandatario provincial.

En el mismo mensaje, Zdero agregó: “Imaginate si devolvieran todo eso: asfaltábamos la Argentina y todavía sobraba”. El gobernador también sostuvo que su administración continuará trabajando para mejorar la infraestructura vial de la provincia. “Nosotros seguiremos trabajando para que las rutas mejoren. Hay mucho por hacer”, concluyó.

La contrarespuesta del exgobernador

Lejos de terminar allí, el intercambio continuó con una nueva respuesta de Capitanich, quien rechazó los cuestionamientos y apuntó contra la actual administración provincial. “A mí no me respondas. Respondé al pueblo del Chaco”, escribió el senador, quien acusó al gobierno provincial de avanzar con un alto nivel de endeudamiento.

Según su planteo, la provincia estaría contrayendo operaciones de corto plazo por unos $810.000 millones durante el actual ejercicio fiscal, a lo que sumó críticas por el costo financiero de la deuda. Capitanich aseguró además que el Chaco estaría pagando unos $140.000 millones anuales en intereses vinculados a deuda circulante.

En su mensaje también cuestionó decisiones legislativas recientes, entre ellas la aprobación del presupuesto sin financiamiento para el déficit previsional y una reforma laboral que, según afirmó, impacta en los salarios del sector público.

El senador cerró su respuesta enumerando una serie de reclamos vinculados a infraestructura provincial. “Las rutas siguen deteriorándose, el puente no se construye y el riacho Barranqueras sigue fuera de la hidrovía”, sostuvo.

El cruce entre Zdero y Capitanich deja en evidencia las diferencias sobre el modelo de inversión en rutas nacionales y el rol del Estado en el financiamiento de grandes obras de infraestructura, un tema que se volvió central tras el cambio de política económica impulsado por el gobierno nacional.