Malena Pichot: "La palabra ´empoderamiento´ sólo la usan el enemigo o las pelotudas"

La senadora nacional Patricia Bullrich saludó con un polémico mensaje en las redes sociales a las mujeres en su día lo que provocó la respuesta de la actriz y militante feminista Malena Pichot.

Día de la Mujer

"Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre", escribió la exministra de Seguridad en "X".

"Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas", agregó la legisladora de la Libertad Avanza.

"Ese tiempo quedó atrás. Viva la libertad", finalizó Bullrich en su publicación de esa red social.

El comentario de Malena Pichot

El mensaje de Bullrich despertó las críticas y comentarios de distintos usuarios de "X" que reaccionaron a la opinión de la senadora de la Libertad Avanza.

Una de ellas fue la de la reconocida actriz, humorista y militante feminista Malena Pichot. "Este tuit es la prueba perfecta de lo que vengo diciendo hace años: la palabra ´empoderamiento´ solo la usan el enemigo o las pelotudas", comentó la protagonista de la serie "Viudas Negras".