Caso Elvis Benítez: la Justicia pide informes a ANSES y a un banco tras detectar una cuenta abierta en 2025

La investigación por la desaparición de Elvis Martín Benítez, ocurrida en diciembre de 2017 en Resistencia, sumó en las últimas horas nuevas diligencias judiciales luego de que se detectara la apertura de una cuenta bancaria en dólares en 2025 con los datos del joven desaparecido.

Tras la revelación del dato que Perfil difundió, Erica Romero, madre de Elvis, y el abogado querellante Pablo Vianello mantuvieron una reunión con la fiscal a cargo de la causa para interiorizarse sobre el estado del expediente y las medidas que ya comenzaron a ejecutarse.

Según confirmaron tras el encuentro, el Ministerio Público Fiscal solicitó informes tanto a ANSES como a la entidad bancaria involucrada para establecer cómo se realizó la apertura de la cuenta y quién gestionó la operación.

Una pista que reorienta la investigación

El abogado querellante Pablo Vianello explicó que la existencia de la cuenta fue confirmada por la entidad financiera, aunque todavía resta conocer la documentación completa vinculada a su apertura. “El Ministerio Público Fiscal pidió un informe para saber si ANSES tuvo algún tipo de intervención en la gestión que permitió abrir esa cuenta en dólares”, señaló el letrado.

Para la querella, el dato resulta particularmente llamativo debido a las exigencias que implica abrir una cuenta en moneda extranjera, un trámite que normalmente requiere validaciones de identidad o presencia personal.“Abrir una cuenta en dólares no es un trámite simple. Por eso genera muchas preguntas que aparezca a nombre de una persona que está desaparecida desde 2017”, agregó.

Dos cuentas vinculadas a los datos del joven

De acuerdo con la información incorporada al expediente, hasta el momento se detectaron al menos dos cuentas bancarias asociadas al CUIL de Elvis Benítez.

La primera corresponde a una cuenta sueldo abierta en 2019, mientras que la segunda es una cuenta en dólares registrada en marzo de 2025 en el Banco Patagonia, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicó la madre del joven, la cuenta más reciente no tendría movimientos registrados, aunque la Justicia aguarda los reportes completos de la entidad financiera para confirmarlo. “Lo que sabemos es que la cuenta se abrió, pero aparentemente no tiene movimientos. Ahora todo está bajo investigación”, expresó Erica Romero.

Una nueva línea dentro del expediente

Para la querella, el hallazgo podría modificar el rumbo de la investigación, que durante el último año había analizado otras hipótesis sobre el entorno del joven antes de su desaparición.

Según indicó Vianello, esa línea investigativa perdió fuerza tras numerosas declaraciones testimoniales tomadas en el expediente. “Durante meses se tomaron testimonios sobre otras hipótesis y hoy creemos que esta información bancaria abre una línea completamente distinta”, explicó el abogado.

Un nombre que vuelve a aparecer

En medio de esta nueva pista, volvió a surgir en el expediente el nombre del dirigente social “Pili” Santa Cruz, quien ya había sido mencionado en etapas iniciales de la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la querella, Elvis participaba en 2017 de una cooperativa vinculada a una beca laboral, espacio donde Santa Cruz tenía acceso a la documentación personal y datos administrativos de los beneficiarios. “Era la persona que tenía acceso a los datos de mi hijo, a su DNI y a la información para cobrar la beca”, explicó.

Romero también recordó que meses antes de la desaparición su hijo habría tenido un fuerte conflicto con ese dirigente, episodio que ya había sido mencionado en testimonios judiciales.

La esperanza de la familia

A pesar de la conmoción que generó la aparición de las cuentas bancarias, la madre de Elvis evitó sacar conclusiones anticipadas, aunque reconoció que el dato abre una nueva expectativa dentro de la causa.“No creo que haya sido mi hijo quien abrió esa cuenta. Sin DNI y sin estar presente sería imposible. Alguien está detrás de esto”, sostuvo Romero.

La mujer también admitió que el paso de los años no redujo el impacto emocional del caso. “Desde el año pasado tengo ataques de pánico y ansiedad, pero sigo con la esperanza de saber qué pasó con mi hijo”, expresó.

Ahora la fiscalía aguarda los informes completos del Banco Patagonia y de ANSES, documentación que podría resultar clave para determinar quién utilizó los datos del joven desaparecido y con qué finalidad.