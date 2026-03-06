Fallo histórico en Corrientes: dictan la primera condena por narcomenudeo en la provincia

La justicia correntina marcó un hito en la lucha contra el tráfico de estupefacientes a pequeña escala. En una audiencia celebrada el 5 de marzo, se dictó la primera condena por narcomenudeo en la provincia, tras la reciente implementación de la Ley Provincial 6725 sancionada en octubre pasado.

La sentencia, conocida el jueves, recayó sobre un hombre que fue interceptado el pasado 10 de enero en jurisdicción de la localidad de Mariano I. Loza.

El imputado, cuya defensa técnica estuvo a cargo del doctor Alejandro Exequiel Gómez, aceptó su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado pleno presentado por el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia.

El operativo en la Ruta 24

El hecho que originó la causa ocurrió alrededor de la medianoche sobre la Ruta Provincial N° 24. Al advertir la presencia de un móvil policial que realizaba tareas de prevención, el ahora condenado intentó descartar un bulto plástico negro arrojándolo hacia la banquina.

Tras la requisa y el pesaje científico, se determinó que el paquete contenía:

66 envoltorios de cocaína , con un peso total de 38 gramos.

11 envoltorios de marihuana (compuestos cannabinoides), con un peso de 15 gramos.

La causa fue calificada como tenencia simple de estupefacientes, bajo las previsiones de la Ley 23.737, pero tramitada bajo la nueva competencia provincial que permite a Corrientes investigar y sancionar estos delitos de manera directa.

Condena y reglas de conducta

Durante la audiencia ante la Oficina Judicial, la jueza Simy Beatriz Benasayag se cercioró de que el imputado comprendiera los alcances del acuerdo y su renuncia al juicio oral. El hombre, que se encontraba bajo prisión preventiva desde el día del operativo, recuperó su libertad tras la lectura del fallo.

La magistrada homologó la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso. No obstante, el condenado deberá ajustarse a estrictas reglas de conducta por el mismo período de tiempo para mantener el beneficio de la libertad condicional.

Este fallo representa el debut operativo del sistema judicial correntino tras la desfederalización del combate al narcomenudeo, una herramienta con la que el Gobierno provincial busca agilizar los procesos y desarticular los "kioscos" de droga en los barrios y rutas del interior.