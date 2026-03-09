Horacio Marín, de YPF: "Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

El CEO de YPF SA, Horacio Marín, expresó que la nafta "va aumentando muy poco, pero va aumentando" al analizar cómo impacta en Argentina el conflicto en Medio Oriente.
"Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy. Si vos creés que las cosas van a ir aumentando, cargá antes", afirmó en declaraciones al canal de streaming "Pulso financiero".
“Compromiso honesto con los consumidores”
“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, explicó el empresario en una publicación de la red social “X”.
“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, agregó Marín.
“Atenuar picos de aumento”
“Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”, precisó el CEO de la compañía.
“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, concluyó Marín.
Las declaraciones se conocieron en medio de la disparada del precio del crudo por la guerra en Medio Oriente.