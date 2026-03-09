Operativos de control forestal: Ecología interceptó camiones con madera no declarada en rutas de Misiones

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones realizó en los últimos días operativos en la localidad de Apóstoles y otros puntos de la provincia, donde interceptaron camiones de gran porte que trasladaba madera aserrada de distintas especies sin los permisos correspondientes.

Passalacqua inauguró el ciclo lectivo 2026: "La educación en Misiones siempre va a ser prioritaria"

Operativos de control forestal

“Durante la inspección del cargamento, los agentes de la Dirección de Control Forestal constataron que parte del material correspondía a madera de especies nativas que no se encontraba declarada en la documentación de transporte, lo que motivó el inicio inmediato de las actuaciones correspondientes”, señala un comunicado oficial.

“Durante la requisa de la carga, los agentes detectaron que una parte del material correspondía a madera de especies nativas que no estaba declarada en los remitos y carecía de las guías obligatorias que acrediten su origen legal”, agrega el documento.

“Ante esta situación, el vehículo y su carga fueron trasladados a la base del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) en Apóstoles, donde se procedió a su secuestro y retención”, precisa el texto.

Misiones: Ecología intensificó operativos de control forestal en distintos municipios

Cómo sigue

“En el lugar se labraron las actas correspondientes y se realizó la medición del material forestal involucrado, como parte de las actuaciones sumariales que permitirán avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente”, señalaron desde el Ministerio de Ecología.

“Las acciones de control continuaron el jueves con un amplio despliegue sobre distintas rutas de la provincia para fiscalizar el posible tránsito de material forestal proveniente de bosques nativos. Los controles se realizaron en diversos puntos estratégicos, con especial presencia en la zona sur”, detallaron las fuentes.

Otros procedimientos

Además los inspectores detectaron un vehículo que transportaba material forestal nativo sin la correspondiente guía de traslado en el acceso de la ciudad de Posadas. En consecuencia, se dispuso la caución preventiva del rodado y el secuestro de la carga, conforme a lo establecido por la legislación forestal.

De modo simultáneo se realizaron controles vehiculares en distintos sectores de Apóstoles “con el objetivo de fiscalizar el transporte de productos forestales nativos y verificar el cumplimiento de los requisitos legales”.

Los procedimientos contaron con el acompañamiento de personal de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales (DDMA y DR) de la Policía de Misiones, quienes brindaron apoyo y custodia a los inspectores forestales durante el procedimiento.

Fuente: Ministerio de Ecología