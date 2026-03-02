Passalacqua inauguró el ciclo lectivo 2026: "La educación en Misiones siempre va a ser prioritaria"

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua encabezó el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela N.º 939 de San Javier.

Ciclo lectivo 2026 en Misiones

El mandatario celebró en su discurso que “hay más de 2000 actos de inicios de clases” y que “hay 33 mil colegas docentes que están empezando la travesía de las 10 mil aulas”.

Además destacó que “hay que poner dimensión lo que es el sistema educativo y los recursos que necesita para poder funcionar en un momento de crisis económica” al tiempo que aseguró que “la educación en Misiones siempre va a ser prioritaria”.

Así subrayó que el inicio escolar supera el carácter protocolar y expresó que “es el comienzo de cada uno de estos estudiantes en su trayecto hacia el futuro”.

El gobernador planteó que, junto con los contenidos académicos, la formación en valores resulta central dentro de las aulas. En ese marco, enumeró el respeto, el rechazo al bullying, el trabajo, la fraternidad y la vocación de servicio como ejes para la convivencia. Después citó una expresión del Evangelio que expresa “amaos los unos a los otros” y reiteró que “nadie es más que nadie, todos somos iguales”.

“Educar a la población es un esfuerzo colectivo”

También citó lo establecido por la Ley Nacional de Educación al afirmar que “son responsables de la educación de nuestros hijos, obviamente los docentes, los padres, como sus tutores, y los medios de comunicación” y que “los tres son responsables de la educación”.

En ese sentido, advirtió que “no pidamos después una sociedad amorosa, tierna o productiva si estamos todo el día en la pantalla metiendo descalificaciones”.

“No hay manera de que los chicos se proyecten como personas de bien, como personas exitosas —y esto no tiene nada que ver con la riqueza, sino con ser personas exitosas, respetadas y respetables—. Ese esfuerzo es de todos en conjunto. Educar a la población es un esfuerzo colectivo de toda la comunidad”. remarcó.

“Vamos a educar mejor, vamos a aprender mejor, vamos a educar bien y vamos a aprender bien. Por eso, deseo a toda la comunidad educativa de la provincia un año espectacular e inolvidable. Sé que va a ser así. Va a ser un año educativo hermoso. Vamos a congeniar valores, conocimientos, tecnología. Vamos a hacer una mejor sociedad con el amor”, expresó Passalacqua.

“Es el sistema educativo, que es enorme, el que hoy se está poniendo en marcha. Un esfuerzo descomunal de los colegas docentes, porque hay que reconocerlos, hay que admirarlos por eso”, concluyó.

Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron las mejoras de infraestructura del establecimiento financiadas con recursos provinciales y el compromiso del Gobierno provincial para garantizar el derecho a la educación para todos los misioneros. También se hizo la entrega de tablets y banderas destinadas a otras escuelas de la localidad.